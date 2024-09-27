Nauru, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Yeni Üyesi Oldu

Pasifik Adası Nauru, AIIB Üyeliğini Kazandı

Pasifik Okyanusu'ndaki Nauru adası, Asya Altyapı Yatırım Bankası'na (AIIB) resmi olarak üye oldu.

AIIB'nin Yıllık Toplantısında Karar Alındı

AIIB, Özbekistan'ın Semerkand kentinde gerçekleşen 9. Yıllık Toplantısı'nda yeni üyelik başvurularını değerlendirerek Nauru'nun üyeliğine onay verdi. Bu katılım ile bankanın üye sayısı 110'a ulaştı.

AIIB ve Küresel Etkisi

2016 yılında, Kuşak ve Yol Girişimi projeleri ile uluslararası altyapı yatırımlarına destek amacıyla kurulan AIIB, başlangıçta 57 ülkenin katılımı ile oluşturulmuştu. Nauru'nun üyeliği ile birlikte, banka toplamda 109 ülkenin temsilinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

AIIB, 100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçmiş olup, geride kalan yıllarda 52 yeni ülkeyi daha bünyesine dahil etti. Üye ülkeler, dünya nüfusunun %81'ini ve küresel gayri safi hasılanın %65'inden fazlasını temsil etmektedir.

Çin'in Etkisi ve Yönetim Yapısı

AIIB, kendisini Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların potansiyel bir rakibi olarak konumlandırmakta. Bankanın yönetiminde %26,5 paya sahip olan Çin, en büyük oy hakkını elinde bulundurarak bankanın stratejik yönlendirmesinde belirleyici bir rol oynuyor.