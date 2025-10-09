NDK, Nükleer İhracat ve İthalat Kontrollerinin Usul ve Esaslarını Belirledi

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) nükleer ihracat ve nükleer ithalat kontrolüne ilişkin usul ve esasları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumun kararı, ihracat ve ithalat işlemlerinde uygulanacak kısıtlamalar ile denetim şartlarını netleştiriyor.

Genel ilkeler ve yasaklar

İhraç edilen veya ithal edilen eşya, bu eşyanın kullanılmasıyla üretilen mallar dahil olmak üzere, nükleer silah veya patlayıcı yapımı ile ilgili faaliyetlerde kullanılamayacak. Bu koşulun sağlanacağına ilişkin taahhüt verilmediği ihracat ve ithalata NDK izin vermeyecek.

Transfer ve güvence denetimi şartları

Nükleer Transfer Uyarı Listesi'nde yer alan eşyanın ihracatı, alıcı ülke ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında imzalanmış nükleer güvence denetimi uygulanmasına ilişkin bir güvence denetimi anlaşmasının yürürlükte olması veya söz konusu eşyanın UAEA'nın nükleer güvence denetiminin uygulandığı tesislere gönderilmesi şartıyla gerçekleştirilecek.

Zenginleştirme tesisi ve teknoloji sınırlamaları

Bir zenginleştirme tesisinin, ekipmanının veya teknolojisinin ihracatında, ihraç edilen tesis veya ekipman ya da ihraç edilen teknolojiye dayanan herhangi bir tesisin yüzde 20'nin üzerinde zenginleştirilmiş uranyum üretmek üzere tasarımlanamayacağı veya işletilemeyeceği hüküm altına alındı.

Yeniden transfer ve kullanım kısıtları

Nükleer İhracat Kontrolüne Tabi Eşya Listesi kapsamındaki bir eşyanın transferinde, yeniden transfer edilen eşya nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı cihaz yapımıyla ilgili faaliyetlerde ya da UAEA'nın nükleer güvence denetimi olmayan bir nükleer yakıt çevrimi faaliyetinde kullanılamayacak.

Listeler, değerlendirme ve izin usulleri

Nükleer Transfer Uyarı Listesi, Nükleer Çift Kullanım Listesi ve Nükleer İthalat Kontrolüne Tabi Eşya Listesi, NDK'nın resmi internet sayfasında yayımlanacak ve gerektiğinde güncellenecek. İhracata konu eşya için diğer bakanlık, kurum veya kuruluşlardan gelen talepler kapsamında NDK tarafından nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla değerlendirme yapılacak ve ihtiyaç duyulduğunda ilgili kuruluşların yazılı görüşü alınacak.

İzin belgesi düzenleme

NDK, nükleer ihracat kontrolüne tabi eşya için ihracat iznini elektronik ya da yazılı olarak düzenleyebilecek.