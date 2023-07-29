Ne faiz ne kefil ne de belge var! O bankadan hızır gibi yetişen 20.000 TL kredi müjdesi

QNB Finansbank'tan destek dolu kampanya! Ekonomik zorluklarla mücadele eden KOBİ'ler için faizsiz kredi fırsatı başladı. 20 bin lirayı bulan kredi imkanı, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen işletmelere nefes aldıracak. Detaylar haberimizde...