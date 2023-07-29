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Ne faiz ne kefil ne de belge var! O bankadan hızır gibi yetişen 20.000 TL kredi müjdesi

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Ne faiz ne kefil ne de belge var! O bankadan hızır gibi yetişen 20.000 TL kredi müjdesi
QNB Finansbank'tan destek dolu kampanya! Ekonomik zorluklarla mücadele eden KOBİ'ler için faizsiz kredi fırsatı başladı. 20 bin lirayı bulan kredi imkanı, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen işletmelere nefes aldıracak. Detaylar haberimizde...

QNB Finansbank, vatandaşların ekonomik zorluklarını hafifletmek için faizsiz kredi kampanyası başlattığını duyurdu. Özellikle KOBİ'lerin enflasyon karşısında sıkıştığı bu dönemde, banka 20 bin lirayı bulan faizsiz kredi imkanı sunuyor. Küçük işletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 12 ay vade seçeneğiyle sunulan bu kredi, finansman yükünü azaltmayı hedefliyor.

KREDİ ŞARTLARI

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QNB Finansbank'ın faizsiz kredi kampanyası, KOBİ'ler için büyük bir fırsat sunuyor. İşletmeler, şirket cirosunun 8 milyon TL'yi aşmaması ve işlem tutarının 4 katı kadar nakit akış taahhüdü şartlarını karşıladığı takdirde, bu avantajlı kampanyadan yararlanabilecekler. Bu destek sayesinde işletmeler, finansal ihtiyaçlarını karşılayarak büyüme ve gelişme yolunda önemli adımlar atabilecekler.

QNB Finansbank, KOBİ'lerin ekonomik şartlarda rahatlama imkanı sunarak, işletmelerin güçlenmesine ve ekonomik dengenin sağlanmasına katkı sağlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen işletmelerin başvurularını Finansbank şubeleri üzerinden gerçekleştirebilecekleri belirtiliyor. Bu önemli kampanya ile birlikte QNB Finansbank, KOBİ'lerin yanında olmaya devam ediyor ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

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