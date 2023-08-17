Netflix aboneleri bir bir iptal edecek! Rekor zam geldi! Bu kadarını kimse ödemek istemeyecek

Ana akım medyanın projeye olan ilgisinin azalmasıyla beraber son dönemde sadece ülkemizde değil tüm dünyada dijital platformlar daha popüler hale geldi. Yurt içi işler ve yurt dışında ilgi gören projeler için ilgi gören dijital platformlar da abone ücretleri konusunda çok fazla dikkat çekiyor.

"Disney Plus Kararı ve Netflix'in Yanıtı"

Japonya'da ve dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi alan Disney Plus, "Atatürk" filminin vizyona girmememesinden sonra üyeliklerde düşüş yaşadı. Bu karara karşılık olarak tepki gösteren birçok kişi, Netflix gibi diğer platformlardaki abonelik ücretlerini sorgulamaya başladı. Ayrıca Netflix paketi de izleyicilerin ilgisini çekti. Peki Netflix abonelik fiyatları ve paketleri nelerdir?

"Netflix abonelik fiyatlandırması ve paketleri"





'Ücretsiz deneme özelliği kaldırıldı'

190 milyondan fazla toplam aboneye sakip olan Netflix, geçtiğimiz ay önemli bir karar aldı. Platform, izleyicilere doğrudan erişim lehine daha önce sunulan bir aylık ücretsiz denemeyi kaldıracağını duyurdu.

Netflix Temel Plan

En ucuz paket olarak bilinen "Temel Plan" 63,99 TL'dir. Bu paketle aynı anda yalnızca bir ekran kullanılabilir. Platform, bu paketin HD ve Ultra HD yetenekleri sunmadığını belirtiyor.

Netflix Standart Plan

Netflix'in ikinci paketi olan Standart Plan"ın fiyatı ise 97,99 TL olarak açıklandı. Bu paket ile aynı anda iki ekran kullanabilir ve HD işlevselliğinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Netflix Özel Plan

Özel zengin özellikler sunan 3. paket "Özel Plan" fiyatı 130,99 TL olarak belirlendi. Bu paket, aynı anda 4 ekranı kullanmanıza ve aynı zamanda hem HD hem de Ultra HD özelliklerini deneyimlemenize olanak tanır.