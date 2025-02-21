Netflix, Meksika'ya 1 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Netflix'in Meksika Yatırımı

Netflix'in eş üst yöneticisi (CEO) Ted Sarandos, Meksika'ya önümüzdeki dört yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu. Bu açıklama, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Mexico City'de düzenlediği basın toplantısında gerçekleşti.

Meksika'nın Netflix İçin Önemi

Sarandos, toplantı sırasında Meksika'nın şirket için taşıdığı büyük önemi vurguladı. Netflix yapımlarının ülkedeki ekonomik etkisini öne çıkaran Sarandos, Sheinbaum ile paylaştıkları "büyüme ve fırsatlarla dolu, canlı ve müreffeh bir Meksika vizyonu" hakkında ifadeler kullandı.

Yatırımın Etkileri

Sarandos, bu yatırımların görsel-işitsel sektörün büyümesine yardımcı olacağını ve ülke genelinde istihdam ile yeni fırsatlar yaratacağını belirtti. "Netflix'in önümüzdeki 4 yıl içinde Meksika'da dizi ve film yapımı için 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum," dedi.