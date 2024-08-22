Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nevşehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Üretim ve İstihdam Vurgusu

Bakan Kacır, Nevşehir'de sanayi yatırımları ve destekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:04
Nevşehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Üretim ve İstihdam Vurgusu

Nevşehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde önemli bilgilere yer verdi. Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa kadar birçok sektörde ordularını büyüttüğünü belirtti. "Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik," dedi.

Nevşehir'in Potansiyeli

Bakan Kacır, Nevşehir'in tarihi güzelliklerinin yanı sıra gelişen sanayi potansiyelinin de altını çizdi. "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yola devam ettiklerini ifade eden Kacır, 684 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini ve bu yatırımların 32 milyar liralık ekonomi yaratacağını açıkladı.

İstihdamın Artışı

Kacır, 10 binden fazla nitelikli istihdamın önünün açıldığını belirterek, KOSGEB destek programları sayesinde Nevşehir'deki KOBİ'lere büyük destek verildiğini vurguladı. "Bu sayıyı 760 milyon liranın üzerinde bir destekle 8 bin 200'e çıkardık" dedi.

Gelişen Sektörler ve Yatırımlar

Bakan Kacır, aynı zamanda turizm alanındaki yatırımlara, yerel gastronomi ürünlerinin korunmasına ve eğitime de dikkat çekti. "Nevşehir'in turizm potansiyeline yapılacak katkılar, tarihi mirasın restorasyonu ve gençlerin iş gücüne kazandırılması için önemli projeler hayata geçiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Proje Açılışları ve İmza Töreni

Topluluğun merakla beklediği 11 projenin açılışını gerçekleştiren Kacır, ayrıca yeni projelerin imza törenine de katıldı. Bakan Kacır'ın programsı, Valilik ziyareti ile son buldu. Vali Ali Fidan ile görüşerek, yerel yönetimlerin kalkınma hamlelerine katkı sağlamak üzere fikir alışverişinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur