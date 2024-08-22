Nevşehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Üretim ve İstihdam Vurgusu

Nevşehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde önemli bilgilere yer verdi. Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa kadar birçok sektörde ordularını büyüttüğünü belirtti. "Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik," dedi.

Nevşehir'in Potansiyeli

Bakan Kacır, Nevşehir'in tarihi güzelliklerinin yanı sıra gelişen sanayi potansiyelinin de altını çizdi. "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yola devam ettiklerini ifade eden Kacır, 684 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini ve bu yatırımların 32 milyar liralık ekonomi yaratacağını açıkladı.

İstihdamın Artışı

Kacır, 10 binden fazla nitelikli istihdamın önünün açıldığını belirterek, KOSGEB destek programları sayesinde Nevşehir'deki KOBİ'lere büyük destek verildiğini vurguladı. "Bu sayıyı 760 milyon liranın üzerinde bir destekle 8 bin 200'e çıkardık" dedi.

Gelişen Sektörler ve Yatırımlar

Bakan Kacır, aynı zamanda turizm alanındaki yatırımlara, yerel gastronomi ürünlerinin korunmasına ve eğitime de dikkat çekti. "Nevşehir'in turizm potansiyeline yapılacak katkılar, tarihi mirasın restorasyonu ve gençlerin iş gücüne kazandırılması için önemli projeler hayata geçiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Proje Açılışları ve İmza Töreni

Topluluğun merakla beklediği 11 projenin açılışını gerçekleştiren Kacır, ayrıca yeni projelerin imza törenine de katıldı. Bakan Kacır'ın programsı, Valilik ziyareti ile son buldu. Vali Ali Fidan ile görüşerek, yerel yönetimlerin kalkınma hamlelerine katkı sağlamak üzere fikir alışverişinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'deki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, programda konuşma yaptı.