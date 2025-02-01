Nevşehir'in Turizm ve Kırsal Kalkınmasına 1 Milyar Liralık TKDK Desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın jöl merkezi Nevşehir'in turizmde ve kırsalda kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyor.

2013 yılından itibaren faaliyetlerine başlayan TKDK, Nevşehir genelinde 565 projeye hibe desteği sağladı. TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD programları kapsamında gerçek ve tüzel kişilere destek sunarak istihdamı ve ekonomik kalkınmayı desteklediklerini açıkladı.

77 Yeni Tesis Kazandırıldı

Turan, çok sayıda sektörde yatırımcılara %50 ila %75 oranında hibe desteği verdiklerini belirterek, "Özel müteşebbisler, kooperatifler ve ziraat odaları proje başvurusunda bulunabilirler. IPARD 3 kapsamında yerel yönetimlerin kamu altyapı yatırımlarını da desteklemeye başlayacağız," dedi. Kadınlara ve 40 yaş altı genç yatırımcılara yönelik pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ifade eden Turan, Nevşehir'in yüksek turizm potansiyelinin önemine vurgu yaptı.

Bu kapsamda TKDK'nın Nevşehir'de 71 konaklama tesisi ve 6 restoran projesine destek sağladığını belirten Turan, bugüne kadar 174.4 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını ve bu tesislerle bölgeye 704 yeni oda kazandırdıklarını ifade etti. Ayrıca, 41 konaklama tesisi projesinin de başvurusu alındığını ve incelemelerin sürdüğünü söyledi.

İktisadi Kalkınma ve İstihdamda Önemli Adımlar

Turan, TKDK'nın desteklediği projelerin her birinin hayata geçirildiği bölgelerde değer yarattığını dile getirerek, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle Nevşehir'e güncel değerle yaklaşık 1 milyar lira hibe ödemesi yaptık. Bu projeler arasında 56 süt üretim tesisi, 15 besi çiftliği, 348 tıbbi-aromatik bitki üretimi ve 77 kırsal turizm projesi gibi çeşitli yatırımlar yer alıyor," ifadelerini kullandı.

2024 yılında yapılacak yeni çağrı ilanları için başvuruların devam ettiğini kaydeden Turan, bu yıl da yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sunacaklarını sözlerine ekledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'nın merkezi konumundaki Nevşehir'in turizmde ve kırsalda kalkınmasına katkı sunuyor. TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan, yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'nın merkezi konumundaki Nevşehir'in turizmde ve kırsalda kalkınmasına katkı sunuyor. TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan, yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.