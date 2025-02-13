New York Borsası Beklentileri Aşan Enflasyon Verileriyle Düşüşle Kapandı

New York Borsası'nda Düşüş Rüzgarları

New York borsası, beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,5 azalarak 44.368,56 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kayıpla 6.051,97 puana düşerken, Nasdaq endeksi ise yatay seyirle 19.649,95 puanda kaldı. Ülkede fiyat artışlarının hızlandığına dair veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdürmesine dair beklentileri güçlendirirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Tüketici Fiyat Endeksi ve Enflasyon Verileri

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. TÜFE, aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydederken, yıllık enflasyon ise Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aynı zamanda, enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde oldu.

Analistler, bu verilerin enflasyon kontrol altına alınmasında ilerlemenin durduğuna işaret ettiğini belirterek, Fed'in yıl ortasından önce faiz indirimi yapma olasılığının zayıfladığını ifade etti. Enflasyon verileri sonrasında, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,64'e çıktı.

Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları

Dolar endeksi, gün içinde 108,52 değerine kadar yükselirken, TSİ 00:20 itibarıyla 107,96 oldu. Fed Başkanı Powell, Kongre'deki sunumunun ikinci gününde enflasyon hedefine yakın olduklarını ancak henüz ulaşmadıklarını belirtti. Açıklanan enflasyon verisinin de bu durumu desteklediğini ifade ederek, para politikasını şimdilik kısıtlayıcı tutmak istediklerini vurguladı.

Powell, tarifeler nedeniyle politika faiz oranında bazı değişiklikler yapılması gerekebileceğini söyleyerek, "Ancak bunun nasıl olacağını hangi politikaların gerçekten yürürlüğe girdiğini görmeden bilemeyiz" dedi.

Sektörel Gelişmeler ve Hisse Hareketleri

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon verilerini "ayıltıcı" olarak değerlendirerek, birkaç ay daha benzer veriler görüldüğünde Fed'in görevlerinin bitmeyeceğini belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise iş gücü piyasasının güçlü seyrine rağmen enflasyon verilerinin dikkatli izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bir yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar da dikkat çekti. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yarınki görüşme öncesi mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri açıklayabileceğini bildirdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'un otomobil ve ilaç sektörlerinde muafiyet değerlendirildiğine dair açıklamaları sonrasında, bu sektörlerdeki hisse hareketliliği gözlemlendi.

Özellikle General Motors'un hisseleri yüzde 2 değer kazanırken, Ford Motor'un hisseleri hafif bir artış kaydetti. Ayrıca, ilaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri de yüzde 1 oranında artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayan CVS Health'in hisseleri ise yaklaşık %15 yükseldi.