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New York Borsası, Beklentileri Aşan Perakende Satışlarla Yükseldi

New York borsası, ABD'de perakende satışların artış göstermesiyle günü yükselişle kapattı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 23:34
New York Borsası, Beklentileri Aşan Perakende Satışlarla Yükseldi

New York Borsası'nda Yükseliş

New York borsası, ABD'deki perakende satışların Temmuz ayında beklenenden fazla artması sonrası ülke ekonomisinde yaşanan resesyon endişelerini hafifleterek günü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Endeksi Yüzde 1,39 Artış Gösterdi

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,39 artışla 40.563,06 puana yerleşti. S&P 500 endeksi de yüzde 1,61 artarak 5.543,21 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 2,32 kazançla 17.591,72 puana yükseldi.

Güçlü Tüketici Harcamaları

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğini gösterirken, bugün açıklanan perakende satış verileri tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu. Temmuz ayında perakende satışlar, aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Bu artış, Ocak 2023'ten bu yana yaşanan en yüksek aylık artış olarak kaydedildi.

İşsizlik Maaşları Düşmeye Devam Ediyor

Ayrıca, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları da düşmeye devam etti. 10 Ağustos ile biten haftada, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalmış oldu. Bu durum, Temmuz ayının başından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Fed'in Faiz İndirim Senaryoları

Güçlü gelen perakende satışlar ile işsizlik maaşındaki azalma, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın Eylül ayında gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığını artırıyor. Para piyasalarındaki veriler, Fed'in Eylül ayında %76,5 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğine işaret ederken, 50 baz puanlık bir indirim olasılığı %23,5'e kadar geriledi.

Tahvil Faizlerindeki Değişim

Perakende satış verilerinin ardından resesyon endişelerinin hafiflemesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,93 seviyesine yükseldi. Fed yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Önemli Şirket Bilançoları

Kurumsal anlamda dikkat çeken haberlerden biri, Cisco'nun bilançosunu açıklamasının ardından şirketin işten çıkarmalarını duyurmasına rağmen hisse değerinin %6,8 artması oldu. Aynı zamanda, Walmart'ın gelir ve karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası hisseleri %6,6 değer kazandı. Ulta Beauty ise, Warren Buffett'ın şirketten hisse satın alması sonrasında %11,2 yükseliş gösterdi.

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