New York Borsası Düşüşle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Düşüşte

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,57 azalarak 41.727,18 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,71 azalışla 5.634,40 puana düşerken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,95 kayıpla 17.585,75 puana indi.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrasında yükselişle kapanan pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi. Analistler, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret politikalarının enflasyonu körükleyebileceği, ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği ve Fed'in para politikası gevşeme döngüsünü bozabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuş, bankanın tahminleri de bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koymuştu.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığına dikkat çeken Fed, yılına dair enflasyon tahminini yukarı yönlü, büyüme tahminini ise aşağı yönlü revize etmişti. Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin enflasyonunun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmesini geciktirebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarifelerin ekonomiye etki etmeye başladığını belirterek faiz oranlarının düşürülmesinin önemli olduğunu vurguladı ve Fed'e "Doğru olanı yapın." çağrısında bulundu.

Makroekonomik verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Mart ile biten haftada 223 bine çıktı ancak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, iş gücü piyasasının direncini koruduğunu ifade etti.

ABD'deki cari işlemler açığı ise, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2 daralarak 303,9 milyar dolara geriledi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi de martta 12,5 değerine düşse de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 7 baz puan azalışla yüzde 4,19 seviyesine indi. Ayrıca, yüzde 0,6 artan dolar endeksi 104 değerinin üzerine çıktı.