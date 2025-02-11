New York Borsası Düşüşle Açıldı: Fed Başkanı Powell'ın Sunumu Bekleniyor

New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumu öncesinde güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 44.401,38 puana indi.

Endekslerdeki Düşüşler

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 6.049,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kayıpla 19.602,11 puana geriledi. Analistler, son tarife hamlelerinin ardından yatırımcıların küresel ticaret gerginliğinde olası bir tırmanıştan endişe duyduğuna ve enflasyonist risklere karşı temkinli hareket ettiğine dikkat çekti.

Powell'ın Açıklamaları Merakla Bekleniyor

Powell'ın Kongre'de yapacağı açıklamalarda, Fed'in bu risklere nasıl karşılık vereceğine dair ipuçları aranıyor. Bu hafta yayımlanacak enflasyon verileri de yatırımcılar tarafından bekleniyor.

Çelik ve Alüminyum İthalatında Gümrük Vergileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına dair kararnameleri imzalamasının ardından, Amerikan çelik şirketlerinin hisselerindeki yükseliş devam ediyor. Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde, Steel Dynamics'in hisseleri de yüzde 2 değer kazanırken, alüminyum üreticisi Century Aluminum'un hisseleri yüzde 8 arttı.

Coca-Cola Hisselerinde Yükseliş

Bugün bilançosunu yayımlayan Coca-Cola şirketinin hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasının ardından yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Faiz Oranları ve Enflasyon Beklentileri

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam ediyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, muhtemelen faiz oranlarını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirterek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru düşmeye devam edeceğinin henüz net olmadığını ifade etti. Ayrıca, hükümet politikasına yönelik belirsizliklerin ve enflasyona yönelik risklerin şu anda yukarı yönlü olduğunu vurguladı.