New York Borsası Düşüşle Açıldı: Fed Tutanakları Öncesi Belirsizlikler Artıyor

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın bugün açıklanacak son toplantısına ait tutanaklar öncesinde güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi %0,30 azalarak 44.421,20 puana indi.

S&P 500 endeksi %0,17 azalışla 6.118,90 puana ve Nasdaq endeksi %0,17 gerileyerek 20.006,71 puana düştü. ABD Başkanı Trump'ın tarife tehditlerinin artmasıyla, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Dün Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da başkanlık kararnameleri imzalayan Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının %25 civarında olabileceğini ifade etti. Bu tarifelere ilişkin açıklamasının muhtemelen 2 Nisan'da yapılacağını belirtti.

Trump'ın ticaret ve ekonomi politikaları ışığında Fed'in alacağı kararlara dair belirsizlikler sürerken, bugün açıklanacak olan toplantı tutanakları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, söz konusu tutanaklarda para politikasının seyrine dair ipuçları aranacağını belirtti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini temmuz ayından önce yapmayacağı beklentileri güçlenme gösteriyor. Ancak, makroekonomik veriler ve ticaret politikasına ilişkin haber akışının, fiyatlamaları değiştirebileceği ifade ediliyor.