New York Borsası Düşüşle Başladı

New York Borsası Güne Negatif Seyirle Başladı

New York Borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kaybederek 41.956,34 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,66 azalışla 5.775,34 puana düştü; Nasdaq endeksi de yüzde 0,97 kayıpla 18.427,31 puana indi.

Ekonomik Veriler Yatırımcıları Etkiliyor

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları, yatırımcılar tarafından dikkatle değerlendiriliyor. Ülkede bu sabah duyurulan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3 artış sağlarken, yıllık bazda da yüzde 2,7 oranında bir artış kaydedildi.

İşsizlik ve İstihdam Verileri

Bu dönemde ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ekim haftasında 216.000'e düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca, İstihdam Maliyet Endeksi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artış gösterdi fakat bu da piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Şirket Bilanço Sonuçları

Kurumsal tarafta ise, şirketlerin finansal sonuçları piyasalarda dikkat çekmeye devam ediyor. Microsoft, bilançosunu açıkladıktan sonra karı ve geliri beklentileri aşmasına rağmen yapay zeka harcamalarının artışı ve bulut işinde büyümenin yavaşlayacağı öngörüsü sonrası hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Meta da, kullanıcı sayılarının beklentileri karşılamadığı ve yapay zeka altyapı harcamalarının artacağına dair açıklamalarla hisselerinin yüzde 1'e yakın gerilemesine sebep oldu.

Büyük Teknoloji Şirketleri Takipte

Analistler, bugün "Muhteşem 7" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden Apple ve Amazon'un bilançolarının yakından takip edileceğini belirtiyor.