DOLAR
37,9 0,1%
EURO
40,86 -0,05%
ALTIN
3.796,59 0,35%
BITCOIN
3.225.543,52 -3,16%

New York Borsası Düşüşle Başladı: Ekonomik Belirsizlikler Sürediyor

New York borsası açılışta düşüş yaşarken, Trump'ın tarife politikaları belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:56
New York Borsası Düşüşle Başladı: Ekonomik Belirsizlikler Sürediyor

New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,37 azalarak 41.847,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalışla 5.589,63 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,41 kayıpla 17.227,85 puana indi.

Trump'ın Tarife Politikasına Dair Belirsizlikler

ABD Başkanı Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizlikler, pay piyasalarında negatif bir seyir izlenmesine sebep oluyor. Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da karşılıklı tarifelerin açıklanması bekleniyor.

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtirken, The Washington Post'un haberine göre Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin ithalatının çoğuna yaklaşık yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir teklif hazırladı. Haberde, çeşitli seçeneklerin masada olduğu fakat nihai bir karar alınmadığı da ifade edildi.

Ekonomik Göstergeler ve Piyasa Tepkisi

Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisi belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,18'e geriledi. Yatırımcılar, tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duymaktalar.

Bugün, ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ile JOLTS açık iş sayısı gibi makroekonomik veriler yakından izlenecek.

İLGİLİ HABERLER

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASKON Genel Başkanı Aydın'dan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt
2
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş bitti: 3.7 milyar dolarlık artış yaşandı
3
Milyarderlerin Sayısı 3000'i Aştı: Forbes 2023 Raporu
4
Avrupa Borsalarında Yükseliş: Stoxx Europe 600 %1.07 Arttı
5
ABD'de ISM İmalat Endeksi Mart'ta Beklentilerin Altında
6
ABD'de Şubat Ayında İnşaat Harcamaları Beklentileri Aştı
7
ABD Açık İş Sayısı Şubat’ta Tahminlerin Altında Kaldı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!