New York Borsası Düşüşle Başladı: Ekonomik Belirsizlikler Sürediyor

New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,37 azalarak 41.847,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalışla 5.589,63 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,41 kayıpla 17.227,85 puana indi.

Trump'ın Tarife Politikasına Dair Belirsizlikler

ABD Başkanı Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizlikler, pay piyasalarında negatif bir seyir izlenmesine sebep oluyor. Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da karşılıklı tarifelerin açıklanması bekleniyor.

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtirken, The Washington Post'un haberine göre Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin ithalatının çoğuna yaklaşık yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir teklif hazırladı. Haberde, çeşitli seçeneklerin masada olduğu fakat nihai bir karar alınmadığı da ifade edildi.

Ekonomik Göstergeler ve Piyasa Tepkisi

Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisi belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,18'e geriledi. Yatırımcılar, tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duymaktalar.

Bugün, ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ile JOLTS açık iş sayısı gibi makroekonomik veriler yakından izlenecek.