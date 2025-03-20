New York Borsası Düşüşle Kapandı: Dow Jones 41.953,32 Puan

New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

New York borsası, günü düşüş ile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 41.953,32 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalarak 5.662,89 puana indi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,33 kayıpla 17.691,63 puana geriledi.

ABD Ekonomisindeki Belirsizlikler Piyasalarda Etkili

ABD ekonomisine ilişkin belirsizlik hisse senetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi. Analistler, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret politikalarının, enflasyonu körükleyebileceği ve ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişelerini taşıdığını belirtti. Ayrıca, Fed'in para politikası gevşeme döngüsünü bozabileceğinden endişe duyulduğu ifade edildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), önceki gün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Banka, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu. Ekonomik görünüme dair belirsizlikler hatırlatılarak, Fed, bu yıla dair enflasyon tahminini yukarı, büyüme tahminini ise aşağı yönlü revize etti.

Fed ve Başkan Trump'ın Açıklamaları

Fed Başkanı Jerome Powell, gerçekleştirdiği basın toplantısında tarifelerin, enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmesini geciktirebileceğini dile getirdi. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarifelerin ekonomiye yansımaya başlamasıyla faiz oranlarının düşürülmesinin daha faydalı olacağını belirterek, Fed'e "Doğru olanı yapın" çağrısında bulundu.

Makroekonomik Veriler ve İşsizlik Başvuruları

Makroekonomik tarafta, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Mart ile biten haftada 223 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, iş gücü piyasasının, Trump'ın ticaret politikası ve federal hükümetteki istihdam ile finansman kesintilerine yönelik belirsizliklere rağmen direncini koruduğunu ifade etti.

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2 daralarak 303,9 milyar dolar seviyesine geriledi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta 12,5 değerine düşmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, ABD'de ikinci el konut satışları şubatta yüzde 4,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.