New York Borsası Düşüşle Kapandı: S&P 500 ve Nasdaq Geriledi

New York borsası günü genel olarak düşüşle tamamladı. Yatırımcılar jeopolitik gelişmeler, Jackson Hole sempozyumu ve büyük perakende şirketlerinin bilanço dönemine odaklandı.

Piyasa Kapanışı

Kapanışta Dow Jones endeksi yatay seyrederek 44.922,39 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalarak 6.411,46 puana geriledi ve Nasdaq endeksi yüzde 1,46 kayıpla 21.314,95 puana indi.

Gün İçi Etkiler ve Şirket Sonuçları

Bu hafta piyasaların gündeminde jeopolitik gelişmeler, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu ve ABD'nin büyük perakende şirketlerinin finansal sonuçları yer aldı. Özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasalarında ağırlıklı olarak negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik etkileri şirket bilançolarında takip edilirken, perakende sektöründe sonuç açıklamaları başladı. İnşaat ve ev malzemeleri satışı yapan Home Depotun gelir ve karı ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı; ancak şirket yılı geneline ilişkin satış tahminlerini korudu. Home Depot hisseleri yüzde 3,2 değer kazandı.

Analistler, ABD'nin diğer büyük perakende şirketleri Lowe's ve Target'in yarın, Walmart'ın ise 21 Ağustos'ta açıklayacağı finansal sonuçların da yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Para Politikası Beklentileri

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankası (Fed)'ın gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor. Fed'in yarın yayımlanacak toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole'da yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.