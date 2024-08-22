New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası, ekonomik verilerin ve merkez bankası açıklamalarının gölgesinde günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yaklaşık 200 puan kaybederek %0,43'lük bir azalma ile 40.712,78 puana geriledi.

Endeksler Negatif Seyir İzledi

S&P 500 endeksi, %0,89 azalışla 5.570,64 puana inerken; Nasdaq endeksi de %1,67 kayıpla 17.619,35 puana düştü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımlarına dair sinyaller, yatırımcıların dikkatinde kalmaya devam ediyor.

Ekonomik Veriler ve İşsizlik Maaşı Başvuruları

Fed'in yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin eylülde para politikasını gevşetmenin uygun olabileceği sinyalini verdi. Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada 4 bin artışla 232 bine yükseldi.

İmalat Sanayi ve Konut Piyasası

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ağustosta aylık 1,6 puan azalarak 48'e düştü ve son 8 ayın en düşük seviyesini kaydetti. İkinci el konut satışları ise temmuzda %1,3 artarken, medyan konut fiyatları yıllık %4,2 artışla 422 bin 600 dolara ulaştı.

Fed Başkanlarının Görüşleri

Uzmanlar, iş gücü piyasasındaki zayıflığın Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri artırdığını ifade etti. Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmasında, piyasalarda dikkatle bekleniyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun %2'ye düşürülmesi gerektiğini belirtirken; Boston Fed Başkanı Susan Collins ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da faiz indirimine sıcak baktıklarını aktardılar.

Kurumsal Tarafta Değişim

Kurumsal olarak, TD Bank'ın hisseleri yirmi yıldan uzun bir süre sonra zarar bildirdikten sonra %2'den fazla değer kaybetti. Öte yandan, egzersiz ekipmanları ve medya şirketi Peleton, dokuz çeyreğin ardından ilk kez artış bildirmesiyle %35'ten fazla değer kazandı.