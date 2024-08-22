Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası, Fed başkanlarının açıklamaları ve ekonomik verilerle düşüş yaşadı. Analistler, faiz indirimi beklentilerini artırıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 23:48
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası, ekonomik verilerin ve merkez bankası açıklamalarının gölgesinde günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yaklaşık 200 puan kaybederek %0,43'lük bir azalma ile 40.712,78 puana geriledi.

Endeksler Negatif Seyir İzledi

S&P 500 endeksi, %0,89 azalışla 5.570,64 puana inerken; Nasdaq endeksi de %1,67 kayıpla 17.619,35 puana düştü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki adımlarına dair sinyaller, yatırımcıların dikkatinde kalmaya devam ediyor.

Ekonomik Veriler ve İşsizlik Maaşı Başvuruları

Fed'in yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin eylülde para politikasını gevşetmenin uygun olabileceği sinyalini verdi. Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada 4 bin artışla 232 bine yükseldi.

İmalat Sanayi ve Konut Piyasası

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ağustosta aylık 1,6 puan azalarak 48'e düştü ve son 8 ayın en düşük seviyesini kaydetti. İkinci el konut satışları ise temmuzda %1,3 artarken, medyan konut fiyatları yıllık %4,2 artışla 422 bin 600 dolara ulaştı.

Fed Başkanlarının Görüşleri

Uzmanlar, iş gücü piyasasındaki zayıflığın Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri artırdığını ifade etti. Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmasında, piyasalarda dikkatle bekleniyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun %2'ye düşürülmesi gerektiğini belirtirken; Boston Fed Başkanı Susan Collins ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da faiz indirimine sıcak baktıklarını aktardılar.

Kurumsal Tarafta Değişim

Kurumsal olarak, TD Bank'ın hisseleri yirmi yıldan uzun bir süre sonra zarar bildirdikten sonra %2'den fazla değer kaybetti. Öte yandan, egzersiz ekipmanları ve medya şirketi Peleton, dokuz çeyreğin ardından ilk kez artış bildirmesiyle %35'ten fazla değer kazandı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur