DOLAR
34,15 -0,1%
EURO
38,09 -0,25%
ALTIN
2.915,12 0,06%
BITCOIN
2.166.926,53 -0,02%

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York borsasında düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi 300 puan kayıpla kapanırken, Fed'in adımları endişeleri artırdı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:38
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

New York Borsası, işlemlerini düşüşle tamamladı. Gün sonunda, Dow Jones endeksi yaklaşık 300 puan kaybederek %0,7 azalışla 41.914,75 puana geriledi.

Piyasalarda Negatif Seyir

Öte yandan, S&P 500 endeksi %0,19 azalışla 5.722,26 puana inerken, Nasdaq endeksi de yatay bir seyir izleyerek 18.082,21 puanda stabil kaldı.

Fed'in Adımları Üzerindeki Belirsizlik

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılacak adımlar konusundaki belirsizlikler, piyasalarda karamsar bir havanın hâkim olmasına neden oldu. Analistler, ABD ekonomisinde enflasyon endişelerinin yerini resesyon endişelerine bıraktığını vurguladı. Özellikle, ekonomik aktivite ve iş gücü piyasası verileri, Fed'in kasım ve aralık ayındaki politika değişiklikleri hakkında ipuçları verecek.

Mortgage Verileri ve Konut Satışları

Bugün açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage kredilerinin ortalama faiz oranı, geçen hafta %6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca, mortgage başvurularının %11 artarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşması dikkat çekti.

Buna karşın, yeni konut satışları Ağustos ayında %4,7 azalarak 716 bine gerilese de, bu rakam beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır, ABD'li Şirketleri Türkiye'ye Yatırmaya Davet Etti
2
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı
3
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı
4
İklim Değişikliği: Akdeniz'deki Aşırı Sıcak Hava Dalgaları İmkansızdı
5
İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!
6
Vakıfbank kredi musluklarını açtı! Maaşın 10 katı kadar krediyi 3 ay ertelemeli verecek!
7
Otomobil almak isteyen o tarihi beklesin! Hem sıfır hem ikinci elde dev indirim o tarihte

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı