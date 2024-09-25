New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

New York Borsası, işlemlerini düşüşle tamamladı. Gün sonunda, Dow Jones endeksi yaklaşık 300 puan kaybederek %0,7 azalışla 41.914,75 puana geriledi.

Piyasalarda Negatif Seyir

Öte yandan, S&P 500 endeksi %0,19 azalışla 5.722,26 puana inerken, Nasdaq endeksi de yatay bir seyir izleyerek 18.082,21 puanda stabil kaldı.

Fed'in Adımları Üzerindeki Belirsizlik

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılacak adımlar konusundaki belirsizlikler, piyasalarda karamsar bir havanın hâkim olmasına neden oldu. Analistler, ABD ekonomisinde enflasyon endişelerinin yerini resesyon endişelerine bıraktığını vurguladı. Özellikle, ekonomik aktivite ve iş gücü piyasası verileri, Fed'in kasım ve aralık ayındaki politika değişiklikleri hakkında ipuçları verecek.

Mortgage Verileri ve Konut Satışları

Bugün açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage kredilerinin ortalama faiz oranı, geçen hafta %6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca, mortgage başvurularının %11 artarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşması dikkat çekti.

Buna karşın, yeni konut satışları Ağustos ayında %4,7 azalarak 716 bine gerilese de, bu rakam beklentilerin üzerinde gerçekleşti.