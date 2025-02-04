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New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Trump'tan Tarife Açıklamaları Geldi

New York Borsası, Trump'ın Meksika'ya yönelik gümrük tarifesini 1 ay durdurduğunu açıklamasının ardından düşüşle günü kapattı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 01:27
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Trump'tan Tarife Açıklamaları Geldi

New York Borsası'nda Düşüş: Trump'ın Tarife Açıklamaları Etkili Oldu

New York Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya yönelik %25'lik gümrük tarifesini 1 ay ertelediğini açıklamasının ardından kayıplarını kısmen telafi etse de günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Endeksler Ne Durumda?

Kapanışta, Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kaybederek %0,27 azalışla 44.422,31 puan seviyesine geriledi. Diğer endeksler ise şu şekilde seyretti: S&P 500 endeksi %0,76 azalışla 5.994,67 puan ve Nasdaq endeksi %1,20 kayıpla 19.391,96 puan düzeyine indi.

Tarife Açıklamaları ve Piyasalardaki Etkisi

Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik tarifelerinin yarattığı endişe, günün ilk saatlerinde endekslerde sert düşüşe neden oldu. Ancak Trump'ın Meksika'ya yönelik tarifeleri 1 ay ertelediğini açıklaması sonrası düşüş hız kesti.

1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin'den ithalata ise %10 ek gümrük vergisi getirmişti. Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına %10'luk daha düşük bir tarife getirilmişti.

Meksika ile Görüşmeler Sonrası Gelişmeler

Trump, 3 Şubat tarihinde Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüşmesinin ardından, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen %25'lik gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu duyurdu. Ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmenin de olumlu geçtiğini belirtti.

Yatırımcılar Güvenli Varlıklara Yöneldi

Ülkedeki tarife belirsizlikleri sonrası yatırımcılar güvenli varlıklara yönelerek ABD'nin 10 yıllık tahvil faizini %4,56'ya geriletti. Otomotiv sektörü, bu tarifelerden en çok etkilenen sektörlerin başında gelirken, Ford hisseleri %1,7, General Motors hisseleri ise %3,2 değer kaybetti.

Fed Açıklamaları ve Makroekonomik Veriler

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, tarifelerin enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çekti. Boston Fed Başkanı Susan Collins, tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin hissedileceğini belirtirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, işletmelerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtmayı planladığını ifade etti.

Makroekonomik verilerde ise, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında 50,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. S&P Global tarafından açıklanan imalat sektörü PMI verisi ise Ocak ayında 51,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşerek son 7 ayda ilk kez genişlemeye işaret etti.

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