New York Borsası Enflasyon Beklentisiyle Yükselişle Açıldı

New York borsası enflasyon verileri öncesi yükseldi; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq artıda, yatırımcılar Fed kararlarını ve verileri izliyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:58
New York Borsası Enflasyon Beklentisiyle Yükselişle Açıldı

New York borsası enflasyon öncesi yükselişle açıldı

Piyasalarda pozitif başlangıç, yatırımcılar verileri bekliyor

New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 45.430,61 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 6.498,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kazançla 21.806,22 puana çıktı.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta yayımlanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini anımsattı. Verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini belirten analistler, bu haftaki enflasyon verilerinin de ülke ekonomisinin durumu ve Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Enflasyon Beklentisiyle Yükselişle Açıldı
2
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Alış-Satış
3
İş Dünyası OVP'yi Değerlendirdi: 2026-2028'e Destek
4
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 849 bin liraya yükseldi | KMKTP
5
Çin'in Ham Petrol İthalatı Ağustos'ta %4,8 Artışla 49,5 Milyon Ton
6
Rusya ve Çin Nadir Toprak Elementleri Üretiminde İşbirliğini Görüşüyor
7
Rekabet Kurulu’ndan yemek kartı sektörüne soruşturma: Edenred, Multinet, Pluxee, Setcard

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat