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New York Borsası Enflasyon Verileri İle Yükselişe Geçti

New York borsası, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı. Fed'in faiz indirimine dair beklentiler artıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:59
New York Borsası Enflasyon Verileri İle Yükselişe Geçti

New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükseldi

New York borsası, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesiyle birlikte, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak faiz indirimine yönelik beklentileri destekleyerek güne yükselişle başladı.

Açılış Rakamları

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artarak 44.300,41 puana yükseldi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,42 artışla 6.060,15 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,74 kazanç ile 19.832,95 puana ulaştı.

Enflasyon Verileri ve Fed Beklentileri

Fed'in yıl sonundaki faiz kararı öncesinde dikkate alınacak en önemli veri setlerinden biri olan enflasyonun açıklanmasının ardından borsa açılışında pozitif bir seyir izlendi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Bu veriler, beklentilere paralel olarak değerlendirildi.

Öte yandan, çekirdek TÜFE de aynı dönemde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış kaydederek beklentileri karşıladı. Enflasyon verileri sonrasında, para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 99'a çıkardı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, kasım ayı manşet enflasyondaki artışın, Fed'i üst üste üçüncü kez faiz indirimine gitmekten vazgeçirmeye yetecek kadar yüksek olmadığını belirtiyorlar. Ayrıca, yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin de, Fed'in 17-18 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantı öncesi önemli bir gösterge olacağını vurgulamaktalar.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta ise, ABD'li perakende devi Macy's’in hisseleri, şirketin gelir tahminini yükseltmesine rağmen kar tahminini düşürmesi sonrası yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti.

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