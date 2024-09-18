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New York Borsası Faiz İndirimi Sonrası Düşüşte

Fed'in faiz indirim kararının ardından New York borsası düşüşle kapanarak yatırımcıları endişelendirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:30
New York Borsası Faiz İndirimi Sonrası Düşüşte

New York Borsasında Düşüş Başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmesi sonrası New York borsasında düşüş gözlemlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybı yaşayarak 41.503,10 puana geriledi.

Endekslerdeki Değişimler

S&P 500 endeksi %0,29 azalışla 5.618,26 puana, Nasdaq endeksi ise %0,31 düşüşle 17.573,30 puana indi.

Fed'in Açıklamaları

Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında bu kararın, iş gücü piyasasında sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına alınan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ekonomik Tahminler ve Piyasa Tepkileri

Powell, "Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın" diyerek, federal fon oranına ilişkin tahminlerin bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 4,4'e düşürüldüğünü açıkladı. Bu, yılı toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gitme olasılığını da işaret ediyor.

Geçmişteki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini söyleyen Powell, piyasalarda oynaklığın arttığını vurguladı. Hazine tahvili faizi, faiz indirim kararı sonrası yüzde 3,69 seviyesinden 3,63 seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden 3,70 seviyesinde denge buldu.

Döviz ve Altın Fiyatları Üzerinde Etkiler

Dolar endeksi, faiz kararı sonrası 100,22 seviyesine kadar inerek, kapanışta 101 seviyesinin üzerine çıktı. Ayrıca, faiz indiriminin hemen ardından altının ons fiyatı 2.600 doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

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