New York Borsası Faiz Kararı Öncesinde Yatay Seyirle Açıldı

New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 43.459,72 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 6.047,65 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 kazançla 20.114,98 puana yükseldi.

Yatırımcıların Beklentileri

Yatırımcılar, Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi. Analistler, Fed'in politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ediyor. Yatırımcılar, gelecek dönem atılacak adımlara dair ipuçları için Banka'nın ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları bekliyor.

Makroekonomik Veriler

Makroekonomik veri tarafında önemli gelişmeler yaşandı. ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1 artışla 310,9 milyar dolar seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Cari açığın GSYH'ye oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 4,2 olarak hesaplandı.

Ayrıca, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı ise kasımda yüzde 1,8 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,75'e çıktı ve mortgage başvuruları, 5 haftalık yükselişinin ardından yüzde 0,7 azaldı.