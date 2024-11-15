New York Borsası Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları ile Düşüşte Kapatıldı

New York borsası, ABD'de enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret eden veriler ile Fed Başkan Jerome Powell'ın ekonominin gücü nedeniyle faiz indirimine acele edilmemesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybederek %0,47 azalarak 43.750,86 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,60 değer kaybıyla 5.949,17 puana inerken, Nasdaq endeksi ise %0,63 düşüşle 19.109,29 puana geriledi.

ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Enflasyonu sonrasında Üretici Enflasyonu da hızlanmış durumda. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda %0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise %2,4 ile tahminlerin üzerinde bir artış gösterdi. Çekirdek ÜFE de ekimde aylık %0,3 ve yıllık %3,1’lik artış kaydetti.

Analistler, açıklanan son verilerin enflasyon düşürmede kaydedilen ilerlemenin yavaşladığını gösterdiğine dikkat çekerek, bunun Fed'in faiz indirimine dair beklentileri desteklemediğini belirtti.

Dallas'ta düzenlenen bir etkinlikte Powell, açıklanan verilerin beklentilerinden biraz daha yüksek geldiğini ifade ederek, genel eğilimin hâlâ sağlam olduğunu düşündüğünü vurguladı. Aralık ayındaki toplantıya kadar daha fazla veri değerlendireceklerini ekledi.

Powell, ekonomideki güç nedeniyle faiz oranlarını düşürmek için acele edilmesi gerektiğine dair bir sinyal vermediğini belirtti. Enflasyonun zamanla inişli çıkışlı bir seyre sahip olacağını ancak %2 hedefine doğru inmeye devam etmesini beklediğini aktardı.

Açıklamalar ve veriler sonrası para piyasalarında, Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali %63'e geriledi. Diğer Fed yetkilileri de yapılan değerlendirmelere ek olarak, Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, soğuyan iş gücü piyasasına dikkat çekti ve hem enflasyon hem de istihdam hedeflerine odaklanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kugler, enflasyonun kontrol altına alınmasında kaydedilen ilerlemeyi durduran veya enflasyonu yeniden hızlandıran riskler ortaya çıkarsa faiz indirimlerine ara verilmesinin uygun olacağını belirtti. Ancak işe alımın aniden yavaşlaması durumunda politika faizini kademeli olarak düşürmekten yana olduğunu kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in bugüne kadar güçlü ilerlemeler kaydettiğini belirtirken, buna rağmen yapılan daha çok işin olduğunu ifade etti.

Kurumsal alanda ise, eğlence sektörünün devlerinden Walt Disney’in hisseleri, beklenenden iyi gelen finansal sonuçların ardından %6,2 değer kazanırken, Cisco’nun hisseleri gelir tahminlerinin altında kalmasının etkisiyle %2,1 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın elektrikli araç alımlarında uygulanan 7 bin 500 dolarlık vergi indirimini kaldırmayı planladığına dair haberler sonrası, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri %5,8, Rivian'ın hisseleri ise %14,3 değer kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.