New York Borsası Fed Belirsizliğiyle Düşüşle Kapandı

New York borsası, verilerin gölgesinde düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de açıklanan verilerin faiz indirimlerine dair beklentilerde belirsizliği artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Piyasa kapanışı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 azalarak 45.947,32 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,50 azalışla 6.604,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 22.384,70 puana indi.

Ekonomik veriler

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde güçlü tüketici harcamaları ve yatırımların etkisiyle yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu, ülkenin 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme performansı olarak öne çıktı.

İşsizlik maaşı başvurularında, 20 Eylül ile biten haftada ilk kez başvuranların sayısı 218 bine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Dayanıklı mal siparişleri, ağustosta beklentilerin aksine yüzde 2,9 artış gösterdi. Mal ticareti açığı ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 16,8 azalarak 85,5 milyar dolara geriledi. İkinci el konut satışları ise ağustosta yüzde 0,2 azalsa da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler ve izlenecek veri

Analistler, güçlü ekonomik verilerin faiz oranlarının daha da düşürüleceğine dair iyimserliği zayıflattığını belirtiyor. Yarın yayımlanacak önemli enflasyon göstergelerinden biri olan kişisel tüketim harcamaları verisi yakından takip edilecek.

Fed yetkililerinin değerlendirmeleri

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasada yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni atadığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, merkez bankasının faiz oranlarını hızla düşürmemesi durumunda ekonomiye zarar verme riskiyle karşı karşıya olunabileceğini ifade etti.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, iş gücü piyasası verilerinin beklenenden "daha kırılgan" bir tablo ortaya koyduğunu, enflasyonun ise hedefle uyumlu aralıkta olduğunu belirterek Fed'in odağını iş gücü piyasasına kaydırması gerektiğini vurguladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarının daha da düşürülmesi gerektiğini ancak tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yönelik riskleri dengelemek için yavaş hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik verilerin enflasyonun Fed'in hedefine ulaşma yolunda olduğunu ve iş gücü piyasasının istikrarlı seyrettiğini göstermesi halinde faiz oranlarının daha da düşebileceğini kaydetti. Goolsbee, tarife kaynaklı enflasyon konusundaki endişelerini de sürdürdüğünü ifade etti. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonu düşürme ihtiyacına işaret ederek Fed'in yakın zamanda tekrar faiz indirmesine gerek olmayabileceğinin sinyalini verdi.

Bütçe gelişmeleri

Öte yandan, ABD'de mali yılın 30 Eylül'de sona ermesine az süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin gelişmeler de izleniyor. Bütçe müzakerelerinde şu ana kadar bir anlaşmaya varılamaması, hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanabileceğine dair endişeleri artırdı.