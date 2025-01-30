New York Borsası Fed Faiz Kararı Sonrası Düşüş Yaşadı

New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası(Fed)'nın faiz kararının ardından günü negatif bir seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,31 azalarak 44.713,52 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 6.039,31 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,51 kayıpla 19.632,32 puana indi.

Fed'in Faiz Kararı ve Ekonomik Veriler

Fed, faiz indirimlerine ara veren bir politika izlerken, pay piyasalarında olumsuz bir hava hâkim oldu. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, politika duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesinin, herhangi bir acele etmeye gerek olmadığını ifade etti.

Hazine Tahvili Faizleri ve Makroekonomik Gelişmeler

Fed'in faiz kararının ardından, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,59'a kadar yükselirken, daha sonra %4,53 seviyesinde dengelendi. Makroekonomik veriler arasında, ABD'de mal ticareti açığının geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre %18 artarak 122,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı dikkat çekti.

Şirket Bilanço Açıklamaları ve Piyasa Tepkileri

Ayrıca, Starbucks şirketi, bilançosunu yayımladıktan sonra küresel satışları ve kârında azalış bildirmiş olsa da, finansal sonuçlarının piyasa beklentilerinden iyi gelmesi sonucunda hisseleri %8 artış gösterdi.

Öte yandan, Nvidia hisseleri, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modeli ile yaşadığı satış baskısının ardından düşüşe geçti ve hisseleri, ABD yönetiminin Çin'e çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaları değerlendirdiğine dair haberlerle birlikte yaklaşık %4 azaldı.

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group, kripto ve ETF'ler gibi yatırım araçlarına adım atacağını duyurması üzerine %7 oranında değer kazandı.