New York Borsası Fed Kararı Beklenirken Yükseldi

New York borsası Fed kararını beklerken yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesi haftanın ilk işlem gününü pozitif seyirle tamamladı. Yatırımcılar, iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve gelecek açıklamalarda yön arıyor.

Borsa endekslerinde kapanış

Dow Jones endeksi kapanışta %0,11 artarak 45.884,19 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,47 artışla 6.615,31 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi %0,94 kazançla 22.348,75 puana çıktı.

Fed beklentileri ve FOMC'nin önemi

ABD'de iş gücü piyasasından gelen zayıflama sinyalleri, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Piyasa katılımcıları Banka'nın çarşamba günü politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakıyor. Yarın başlayacak iki günlük FOMC toplantısının ardından yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu sağlayacak.

Siyasi açıklamalar ve ticaret gündemi

ABD Başkanı Donald Trump, Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. Truth Social hesabından paylaştığı mesajda, faiz oranlarının derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret cephesinde ise ABD ile Çin heyetlerinin İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirdiği toplantı gündemde kaldı. Trump, görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini belirterek, "Toplantı kısa süre içinde sona erecek. Ülkemizdeki gençlerin kurtarmayı çok istedikleri 'belli bir' şirketle ilgili de bir anlaşma sağlandı. Çok mutlu olacaklar. Cuma günü Başkan Şi (Cinping) ile görüşeceğim. İlişkilerimiz çok güçlü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya varıldığını belirterek, bunun ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi.

Kurumsal hareketler

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin CEO'su Elon Musk'ın yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığı bildirildikten sonra %3,6 yükseldi. Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri %4,3 değer kazanarak şirketin piyasa değerinin ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıkmasına katkı sağladı.

CoreWeave'in hisseleri, Nvidia'dan en az 6,3 milyar dolar değerinde sipariş aldığını açıklamasının ardından %7,6 prim yaptı. Öte yandan Nvidia'nın hisseleri, Çin'in şirket hakkında başlattığı tekelcilik soruşturmasını derinleştirme kararının ardından gün içinde %1'in üzerinde gerileyse de kapanışta yatay seyretti.

Yatırımcılar, Fed'in politikaları, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve büyük teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.