New York Borsası Gün Sonunu Karışık Seyirle Kapattı

New York borsası, günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,09'luk artış ile 40.974,97 puana yükseldi. Ancak S&P 500 endeksi %0,16 azalışla 5.520,07 puana, Nasdaq endeksi ise %0,3’lük kayıpla 17.084,30 puana geriledi.

Ekonomik Veriler Piyasaları Etkiledi

Dün, ABD ekonomisine ilişkin endişeler ve teknoloji hisselerindeki satış baskıları nedeniyle sert düşüşler görülen piyasalarda, bu sabah karışık bir seyir yaşandı. JOLTS verilerine göre, açık iş sayısı temmuzda bir önceki aya göre 237 bin azalarak 7 milyon 673 bine indi ve bu, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Bu durum, Fed'in (Amerikan Merkez Bankası) bu yıl içerisinde birden fazla faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdı.

Verilerin yayımlanmasının ardından Fed’in bu yıl kalan 3 toplantısında politika faizini toplamda 125 baz puan düşürme olasılığı fiyatlanırken, artık bu ay 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali %45'e yükseldi. Ayrıca, Dolar endeksi 101,24’e kadar gerilerken, ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili %3,76 seviyesinin altına düştü.

Sanayi ve Dış Ticaret Verileri

Öte yandan, sanayi sektörüne dair fabrika siparişleri temmuzda %5 oranında, beklenenden fazla bir artış gösterdi. Ancak dış ticaret açığı, aynı ayda %7,9 artarak 78,8 milyar dolara yükselerek yaklaşık 2 yılın zirve seviyesine ulaştı. 30 yıl vadeli konut kredisi faizi ise %6,44'ten %6,43'e düştü ve mortgage başvuruları %1,6 artış gösterdi.

Teknoloji Hisselerindeki Hareketlilik

Salı günü yoğun satış baskısına maruz kalan bazı teknoloji şirketlerinde hisseler düşmeye devam etti. Nvidia sözcüsü, ABD Adalet Bakanlığı tarafından celp almadıklarını ancak yine de düzenleyicilerin soru sorması halinde yanıt vermekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Nvidia hissesinin fiyatı dün %10’a yakın değer kaybı yaşadıktan sonra bugün de yaklaşık %1,7 düşüş gösterdi. Diğer teknoloji devleri Amazon, Apple, Alphabet ve Microsoft hisseleri de sırasıyla %1,7, %0,9, %0,5 ve %0,1 değer kaybetti.

Fed'in Ekonomik Raporu

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı "Bej Kitap" raporu, ekonomik faaliyetin son haftalarda yavaşladığını ortaya koydu. Ancak Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, iş gücü piyasasının yumuşadığını fakat zayıf olmadığını belirtti. Bostic, enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenin arttığını dile getirdi. Yüksek enflasyonu ortadan kaldırmanın ciddi hasar vermeden mümkün olabileceğini ifade eden Bostic, enflasyon risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.