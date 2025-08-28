New York Borsası Güne Yükselişle Başladı: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Artıda

Piyasa Açılışı ve Endeksler

New York borsası güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 45.581,03 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 6.483,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 21.619,27 puana ulaştı.

Makro Veriler

Yatırımcılar, makroekonomik verilerle Nvidia'nın dün yayımladığı finansal sonuçlarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi. ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada 5 bin azalışla 229 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Nvidia Bilançosu ve Piyasa Tepkisi

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 27 Temmuz'da sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara, karı da yüzde 59 artarak 26,4 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 56 artışla 41,1 milyar dolara çıksa da beklentilerin biraz altında kaldı. Analistler, veri merkezlerinden sağlanan gelirin beklentileri karşılayamamasının yatırımcıların risk iştahını sarstığını söyledi.

Nvidia'nın hisseleri, güne ise yatay seyirle başladı.