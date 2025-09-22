New York Borsası H-1B Kararıyla Düştü: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Geriledi

New York borsası H-1B düzenlemesinin yarattığı endişeyle düşüşle açıldı

Trump yönetiminin vize kararı ve bütçe belirsizliği piyasalarda baskı oluşturdu

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin H-1B çalışma vizelerine ilişkin aldığı kararın yüksek vasıflı işçi çalıştıran şirketlerde endişe yaratmasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,38 azaldı ve 46.138,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 6.651,84 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,11 azalarak 22.605,96 puana indi.

Geçen hafta imzalanan kararnameyle şirketlerin H-1B başvuru ücretinin yıllık 100 bin dolar seviyesine çıkarılmasının öngörülmesi, özellikle teknoloji şirketlerinde satışlara neden oldu. Kararın etkisiyle bazı büyük şirketler çalışanlarına ABD'den ayrılmamaları veya yurt dışındalarsa hızla geri dönmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Büyük ölçüde Hindistan ve Çin'den gelen vasıflı işçileri istihdam eden şirketlerde hisseler aşağı yönlü baskı gördü; Microsoft hisseleri yüzde 0,4 ve Amazon hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, H-1B vizesinin ABD merkezli teknoloji, finans ve danışmanlık şirketleri için vasıflı çalışanlara erişimde kritik rol oynadığını, vize ücretlerindeki artışın bu şirketlerin maliyetlerini yükselteceğini belirtiyor.

Diğer yandan, mali yılın 30 Eylül'de sona ermesine kısa süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor. Senato'nun geçen hafta Temsilciler Meclisi'nden geçen geçici bütçe tasarısını onaylamaması, federal hükümetin 1 Ekim tarihinde kapanma riskini artırdı. Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Başkan Trump'ı Demokratlarla bir anlaşma sağlamak üzere görüşmeye çağırdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta yılın ilk faiz indirimine gitmesinin ardından bankanın yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağında. Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yarın yapacağı değerlendirme ile hafta boyunca diğer yetkililerin açıklamaları takip edilecek.

Bugün The Wall Street Journal gazetesine konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomik risklerin son aylarda istihdamla ilgili artan endişelere kaymasına rağmen enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.