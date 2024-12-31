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New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşayarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 00:40
New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

Dow Jones Endeksi 400 Puan Düştü

New York borsası haftanın ilk işlem gününe kötü bir başlangıç yaparak düşüşle kapandı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,97 azalarak 42.573,73 puana geriledi.

S&P 500 ve Nasdaq Endekslerindeki Gerileme

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 azalışla 5.906,94 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,19 kayıpla 19.486,78 puana düştü. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla dair politika görünümünü değerlendirirken teknoloji hisselerindeki satış dalgası nedeniyle piyasalarda negatif bir seyir izlendi.

Hazine Tahvili Faizlerinde Düşüş

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 7 baz puan azalarak 4,54'e düştü. Analistler, çarşamba günü yeni yıl tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının kapalı olacağına dikkat çekerek, haftanın geri kalanında zayıf işlem hacmi beklentisi olduğunu ifade etti.

Büyük Teknoloji Şirketlerinde Hisseler Düşüşte

Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde kayıplar dikkat çekiyor. Alphabet'in hisseleri yüzde 1'e yakın düşerken, Apple, Microsoft, Meta ve Amazon'un hisseleri de yüzde 1'den fazla kayıpla günü tamamladı. Tesla'nın hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Nvidia Hisselerinde Artış

Öte yandan, Çinli ByteDance'in yapay zeka çiplerine 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığına dair haberler sonrasında Nvidia'nın hisselerinde yüzde 0,4 artış görüldü.

Jeju Air Kazası Sonrası Denetimler

Güney Kore'de, Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 yolcu uçağının hafta sonu 179 kişinin ölümüne neden olduğu kaza sonrasında söz konusu modeldeki uçakların denetlenmesi talimatı verildi ve bu gelişme sonucunda Boeing hisseleri yüzde 2,3 düştü.

Makroekonomik Veriler

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de bekleyen konut satışları, kasımda yüzde 2,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir yükseliş kaydetti.

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