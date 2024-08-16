New York Borsası Haftayı Düşüşle Kapattı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe olumsuz bir başlangıç yaptı. Açılışta Dow Jones endeksi, %0,08 azalarak 40.528,86 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise %0,23'lük bir kayıpla 5.530,5 puana, Nasdaq endeksi ise %0,44'lük düşüşle 17.516,40 puana indi.

Enflasyon ve Perakende Verileri Etkili Oldu

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarında azalma sinyalleri verirken, yeni perakende satış verileri ise tüketici harcamalarının güçlü seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar, piyasalarda düşüş yaşadı.

Konut Piyasasındaki Düşüş Endişeleri Artırıyor

Piyasalardaki olumsuz hava, ABD'deki konut piyasası verilerinin zayıf gelmesiyle daha da derinleşti. Temmuz ayında, yapımına başlanan yeni konut sayısında %6,8'lik bir düşüş yaşandı ve bu durum son 4 yılın en düşük seviyesine işaret etti. Ayrıca, bu veriler piyasa beklentilerinin de altında kaldı.

Analistler, yoğun veri gündeminin piyasanın merkezinde olduğu ve bugün açıklanacak tüketici güven endeksi verisinin yatırımcılar tarafından dikkatle takip edileceğini belirtiyor.