Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

New York Borsası Haftayı Düşüşle Kapattı

New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksleri açılışta düşüş kaydetti, konut verileri yatırımcıları endişelendirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:02
New York Borsası Haftayı Düşüşle Kapattı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe olumsuz bir başlangıç yaptı. Açılışta Dow Jones endeksi, %0,08 azalarak 40.528,86 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise %0,23'lük bir kayıpla 5.530,5 puana, Nasdaq endeksi ise %0,44'lük düşüşle 17.516,40 puana indi.

Enflasyon ve Perakende Verileri Etkili Oldu

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarında azalma sinyalleri verirken, yeni perakende satış verileri ise tüketici harcamalarının güçlü seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar, piyasalarda düşüş yaşadı.

Konut Piyasasındaki Düşüş Endişeleri Artırıyor

Piyasalardaki olumsuz hava, ABD'deki konut piyasası verilerinin zayıf gelmesiyle daha da derinleşti. Temmuz ayında, yapımına başlanan yeni konut sayısında %6,8'lik bir düşüş yaşandı ve bu durum son 4 yılın en düşük seviyesine işaret etti. Ayrıca, bu veriler piyasa beklentilerinin de altında kaldı.

Analistler, yoğun veri gündeminin piyasanın merkezinde olduğu ve bugün açıklanacak tüketici güven endeksi verisinin yatırımcılar tarafından dikkatle takip edileceğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı