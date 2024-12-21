New York Borsası Haftayı Yükselişle Kapattı

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,18 artarak 42.840,26 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,09 artışla 5.930,85 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,03 kazançla 19.572,60 puana yükseldi.

ABD'de fiyat artışlarının yavaşladığını gösteren veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz oranlarını yüksek tutmaya devam edeceği konusunda endişeleri kısmen azalttı ve bu durum pay piyasalarında pozitif bir seyre neden oldu.

Kongre'den Geçici Bütçe Tasarısı Beklentisi

Analistler, hükümetin kapanmasını önlemek amacıyla hazırlanan geçici bütçe tasarısına ilişkin gelen Kongre haberlerini takip etti. Makroekonomik verilere göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kasım ayında aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında bir artış kaydetti. Kişisel gelirlerin de kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttığı belirtildi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de, kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Tüketici Güven Endeksi Yükseldi

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta 74 seviyesine çıkarak nisan ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izlenirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, politika faizini 25 baz puan daha düşürmenin zor bir karar olduğunu ifade etti. Daly, gelecek yıl düşünülenden çok daha az faiz indirimi olacağını öngördüğünü belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams, kişisel tahminlerinde Donald Trump'ın önerdiği politikaları dikkate aldığını, ancak belirsizliğin çok fazla olduğunu vurguladı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, bu haftaki para politikası toplantısında neden karşı oy kullandığını açıklayarak, enflasyonu düşürmek için daha fazla ilerleme sağlanmadan faiz oranlarının sabit tutulması gerektiğini savundu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de, 2025'te daha sığ bir faiz indirimi patikası beklediğini, ancak enflasyonun genel olarak düştüğünü belirtti. Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru yöneldiğini ve gelecek 12-18 ay içinde faiz oranlarının makul bir miktarda düşebileceğini ifade etti.