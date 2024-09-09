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New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

Dow Jones endeksi artış göstererek 40.829,59 puana ulaştı. Yatırımcılar, Fed'in faiz kararını bekliyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 23:47
New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York Borsasında Pozitif Seyir

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yaklaşık 500 puan değer kazanarak %1,2 artışla 40.829,59 puana ulaştı.

Diğer Endekslerdeki Durum

S&P 500 endeksi %1,16 artışla 5.471,05 puana, Nasdaq endeksi ise %1,16 kazançla 16.884,60 puana çıktı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek hafta açıklanacak faiz kararını beklerken, ağustos ayı enflasyon verileri üzerinde duruyor.

Analistler, temmuz ayındaki işsizlik oranındaki beklenmedik artışın, resesyon endişelerini artırdığını belirtiyor. Ağustos ayındaki istihdam verilerinin de ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin kaygıları artırdığı ifade ediliyor.

Teknoloji Hisseleri Toparlandı

Geçen hafta yaşanan sert düşüşlerden sonra, teknoloji hisseleri de dahil olmak üzere borsa bugün toparlandı. Uzmanlar, Fed'in bu ay en az 25 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor. Çarşamba günü yayımlanacak tüketici enflasyonu ve perşembe günü açıklanacak üretici enflasyon verileri, bu durum hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

Politik Gelişmeler ve Ekonomik Veriler

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump yarın bir televizyon kanalında tartışacak. Bu olayın yatırımcılar tarafından yakından takip edileceği ifade ediliyor.

Ayrıca, ABD'deki toptan eşya stokları temmuz ayında %0,2 artışla 903,5 milyar dolara çıktı. Toptan eşya satışları ise %1,1 artarak 671 milyar dolar oldu. Tüketici kredileri temmuzda beklentilerin üzerinde, 25,5 milyar dolar artarak, toplamda 5 trilyon 93,7 milyar dolara ulaştı.

Apple ve Boeing'in Hisse Performansları

Bugün, yapay zeka özelliklerine sahip iPhone 16 ve yeni akıllı saat ile kulaklık modellerini tanıtan Apple’ın hisseleri, hafif bir artışla günü tamamladı. Öte yandan, potansiyel grevi önlemek adına işçi sendikasıyla anlaşma sağlayan Boeing ise hisselerinde %3’ün üzerinde bir artış kaydetti.

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