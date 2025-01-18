New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası, Dow Jones'un artışı ile haftanın son gününü yükselişle kapadı. Politik belirsizlikler duyuluyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 00:28
New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle kapatmayı başardı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,78 artarak 43.487,83 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %1 artışla 5.996,66 puana, Nasdaq endeksi ise %1,51 kazanç sağlayarak 19.630,20 puana çıktı.

Finansal Sonuçlar ve Enflasyon İşaretleri Pozitif Etkiledi

ABD'de büyük bankaların beklenenden iyi finansal sonuçları birlikte, çekirdek enflasyonun yavaşladığına dair işaretler yatırımcıların risk iştahını artırdı. Bu durum, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlemesine yol açtı.

Büyük Teknoloji Şirketlerinin Hisseleri Yükseldi

Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış, endekslerdeki yükselişe öncülük etti. Nvidia ile Tesla hisseleri %3'ün üzerinde değer kazanırken, Amazon %2,4, Alphabet %1,6 ve Microsoft %1 değer artışı sağladı.

Tahvil Faizlerinde Düşüş

Hafta başında %4,80'i aşarak 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyelerini gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, bugün %4,57'ye kadar indi ve daha sonra %4,62 seviyesinde dengelendi.

Siyasi Belirsizlikler ve Ekonomik Veriler

Analistler, gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu belirtiyor. Diğer yandan, ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısının Aralık 2024'te %15,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Aynı zamanda, ABD'de sanayi üretimi de Aralık 2024'te %0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde oldu ve kapasite kullanım oranı da %0,6 puan artışla %77,6'ya yükseldi.

İşleme Kapalı Olacak Günler

Amerikan borsaları, pazartesi günü Martin Luther King günü dolayısıyla işleme kapalı olacak.

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