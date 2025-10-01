New York Borsası Hükümet Kapanmasına Rağmen Yükseldi — Dow, S&P 500, Nasdaq Artıda

New York borsası, federal hükümetin kapanmasına rağmen Dow, S&P 500 ve Nasdaq'ın yükselişiyle günü pozitif tamamladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 23:35
New York borsası, ABD'de federal hükümetin kapanmasına rağmen işlem gününü yükselişle kapattı. Yatırımcılar kapanmanın ekonomik etkilerini değerlendirirken pay piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi.

Piyasa kapanış rakamları

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 46.441,10 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.711,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 22.755,16 puana ulaştı.

Hükümet kapanmasının perde arkası

Dün gece yarısı itibarıyla sona eren 2025 mali yılı bitiminden önce federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı. Kongre'den geçemeyen geçici bütçe tasarısı nedeniyle federal kamu kuruluşlarının faaliyetleri aksadı ve 2019'dan bu yana ilk kez hükümet kapanması yaşandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle yaşanan hükümet kapanmasının uzun süreceğini düşünmediğini söyledi. Vance, kapanma devam ederse bazı çalışanları işten çıkarmak zorunda kalacaklarını dile getirdi ancak işten çıkarmalarla ilgili nihai bir karar alınmadığını belirtti. Ayrıca kapanmayı sona erdirmek için Senato'daki birçok Demokrat ve Cumhuriyetçiyle görüştüğünü aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise hükümetin neden kapalı olduğu sorusuna yanıt olarak bunun "Demokrat Parti'nin izlediği siyaset" olduğunu ifade etti. Leavitt, kapanmanın ekonomik büyümeye etkisinin ise "kapanmanın ne kadar süreceğine" bağlı olduğunu belirtti.

Analist değerlendirmeleri ve makro veriler

Fitch Ratings, hükümet kapanmasının ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede bir etkisi olmayacağını bildirdi. Analistler ise daha önceki kapanmaların genellikle piyasalara sınırlı etki yaptığını, fakat bu seferki kapanmanın yavaşlayan iş gücü piyasası, enflasyon riskleri ve yüksek hisse senedi değerlemeleri nedeniyle daha riskli olabileceğine dikkat çekti.

Makroekonomik tarafta, ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklentilerin aksine 32 bin kişilik azalış gösterdi. Analistler bu verinin iş gücü piyasasındaki zayıflamayı işaret ettiğini vurguladı. Ayrıca hükümet kapanması nedeniyle bazı kilit ekonomik verilerin yayımlanmasının aksamasının Fed kararları için belirsizlik yaratabileceği, buna karşın piyasaların Fed'in faiz indirimine devam edeceği beklentisini koruduğu belirtildi.

Tedariğe ilişkin göstergeler tarafında, ISM imalat PMI eylülde 49,1 değerine çıkarak beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti ama sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti. S&P Global imalat PMI verisi ise eylülde 52 seviyesini korudu.

Piyasa etkileri ve şirket haberleri

Bu gelişmelerle 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi 5 baz puan azalışla yüzde 4,10'a geriledi ve dolar endeksi yüzde 0,03 azalarak 97,74 oldu.

Kurumsal tarafta, piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Nike, satış büyümesi bildirmesinin ardından hisselerinde yüzde 6'nın üzerinde değer artışı gördü. Ayrıca ABD Enerji Bakanlığı'nın, lityum üreticisi Lithium Americas'ın yüzde 5 hissesini alacağını açıklaması sonrası şirket hisseleri yüzde 23'ten fazla yükseldi.

Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, hükümet kapanmasının süresine ilişkin belirsizliği izlemeye devam ediyor; kısa vadeli dalgalanmalara karşın endeksler bugünü güçlü kapanışlarla tamamladı.

