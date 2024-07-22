Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

New York Borsası İlk İşlem Gününde Yükseliş Gördü

New York Borsası, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri ile pozitif bir kapanış yaptı. Piyasalar, siyasi ve ekonomik gelişmeleri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 23:45
New York Borsası İlk İşlem Gününde Yükseliş Gördü

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

Haftanın ilk işlem gününde, New York Borsası olumlu bir performans sergiledi. Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde artış göstererek %0,32 oranında değerlendi ve 40.415,44 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %1,08 artışla 5.564,41 puana, Nasdaq endeksi ise %1,57 kazançla 18.004,62 puana yükseldi.

Teknoloji Sektöründe Toparlanma

Geçen hafta sert kayıplar yaşayan teknoloji sektörü, yeni haftada toparlanma belirtileri gösterdi. Yatırımcılar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri dolayısıyla yoğun bir siyasi haber akışını takip ederken, Başkan Joe Biden 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

Bilanço Sezonu ve Piyasalarda Oynaklık

ABD'de devam eden bilanço sezonu piyasaların odak noktasında yer alıyor. Büyük telekomünikasyon şirketlerinden Verizon, açıklanan finansal sonuçları beklentileri karşılamayınca hisseleri %6'nın üzerinde değer kaybetti.

Hafta boyunca, Alphabet, Tesla, IBM, Visa, General Motors, Ford ve Lockheed Martin gibi şirketlerin finansallarını açıklaması bekleniyor, bu durum hisselerde ve sektör genelinde dalgalanmalara yol açabilir.

Makroekonomik Gelişmeler ve Yazılım Sorunları

Makroekonomik tarafta, büyüme verileri bu hafta yatırımcıların dikkatini çekecek önemli veriler arasında. Ayrıca, CrowdStrike tarafından yayınlanan güncellemeyle dünya genelinde birçok sektörü etkileyen yazılım sorunları, şirketin hisselerinde %13,5'lik bir düşüşe neden oldu.

Çip üreticisi Nvidia ise, Çin için uyumlu yapay zeka çipleri üzerinde çalıştığını duyurduktan sonra hisselerinde %4,8 değer kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

Temizlik ve mutfak ürünleri büyük indirimli! BİM 23-24-25-26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Temizlik ve mutfak ürünleri büyük indirimli! BİM 23-24-25-26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

İş Bankası'na giden eli kolu parayla dolu dönüyor! Nedenini öğrenenler de onların peşine takılacak

En cesaretli burçlar belli oldu! 4 burç her problemi çabucak çözüyor

BYD dev personel alımına start verdi! Çinli otomobil üreticisi yüksek maaş vadediyor!

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak