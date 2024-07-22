New York Borsası İlk İşlem Gününde Yükseliş Gördü

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

Haftanın ilk işlem gününde, New York Borsası olumlu bir performans sergiledi. Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde artış göstererek %0,32 oranında değerlendi ve 40.415,44 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %1,08 artışla 5.564,41 puana, Nasdaq endeksi ise %1,57 kazançla 18.004,62 puana yükseldi.

Teknoloji Sektöründe Toparlanma

Geçen hafta sert kayıplar yaşayan teknoloji sektörü, yeni haftada toparlanma belirtileri gösterdi. Yatırımcılar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri dolayısıyla yoğun bir siyasi haber akışını takip ederken, Başkan Joe Biden 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

Bilanço Sezonu ve Piyasalarda Oynaklık

ABD'de devam eden bilanço sezonu piyasaların odak noktasında yer alıyor. Büyük telekomünikasyon şirketlerinden Verizon, açıklanan finansal sonuçları beklentileri karşılamayınca hisseleri %6'nın üzerinde değer kaybetti.

Hafta boyunca, Alphabet, Tesla, IBM, Visa, General Motors, Ford ve Lockheed Martin gibi şirketlerin finansallarını açıklaması bekleniyor, bu durum hisselerde ve sektör genelinde dalgalanmalara yol açabilir.

Makroekonomik Gelişmeler ve Yazılım Sorunları

Makroekonomik tarafta, büyüme verileri bu hafta yatırımcıların dikkatini çekecek önemli veriler arasında. Ayrıca, CrowdStrike tarafından yayınlanan güncellemeyle dünya genelinde birçok sektörü etkileyen yazılım sorunları, şirketin hisselerinde %13,5'lik bir düşüşe neden oldu.

Çip üreticisi Nvidia ise, Çin için uyumlu yapay zeka çipleri üzerinde çalıştığını duyurduktan sonra hisselerinde %4,8 değer kazandı.