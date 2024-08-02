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New York Borsası İstihdam Verileri İle Düşüşe Geçti

ABD istihdam verilerindeki olumsuz gelişmeler sonrası New York borsası düşüşle açıldı, Fed'in faiz indirimleri değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:16
New York Borsası İstihdam Verileri İle Düşüşe Geçti

New York Borsası Sert Düşüşle Açıldı

ABD'deki istihdam verilerini takip eden piyasalarda, New York Borsası haftanın son işlem gününe sert düşüş ile başladı. Temmuz ayında istihdam artışının yavaşladığını gösteren veriler, ekonomiye dair endişelerin artmasına neden oldu.

Endekslerdeki Gelişmeler

Açılışta Dow Jones endeksi %0,68 azalarak 40.075,33 puana düşerken, S&P 500 endeksi %1,29’luk bir kayıpla 5.376,63 puana geriledi. Nasdaq endeksi ise %2,41’lik bir düşüşle 16.780,44 puana indi.

İstihdam Verileri Ekonomik Endişeleri Artırıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü eylülde faiz indirimine gidebileceğini belirtmesine rağmen, açıklanan veriler ekonominin daha sert bir yavaşlamaya gidebileceği endişelerini pekiştiriyor. Bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Temmuz ayında sadece 114 bin kişi arttı. Bu sonuç, piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı.

İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazanç

Aynı dönemde, ülke genelindeki işsizlik oranı %4,1’den %4,3’e yükselerek Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler, bu durumun iş gücü piyasasında beklenenden daha hızlı bir bozulmaya işaret ettiğini belirtiyor.

Fed’in yakından izlediği ortalama saatlik kazanç ise %0,2 artış göstererek beklentilerin gerisinde kaldı.

Piyasalarda Faiz İndirim İhtimali Yükseliyor

İstihdam verilerinin ardından piyasalarda Fed'in eylülde 50 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yükseldi. Para piyasalarında bu ihtimal %60’ın üzerine çıktı. Ekonomik olumsuzluklar enflasyon endişelerini geride bırakırken, güvenli liman varlıklarına olan talep artış gösterdi.

Döviz ve Tahvil Piyasasındaki Durum

ABD’nin on yıllık tahvil faizleri %3,85 seviyesine gerileyerek dikkat çekti. Dolar endeksi %0,97 azalarak 103,19’a düşerken, avro/dolar paritesi %0,9 artışla 1,089’a tırmandı. Altının ons fiyatı ise saat 17:00 itibarıyla %0,97 artışla 2.470,06 dolardan işlem gördü.

Şirket Bilançoları ve Hisseler Üzerindeki Etkisi

ABD teknoloji devleri Apple ve Amazon, nisan-haziran dönemine ait mali sonuçlarını açıkladı. Apple’ın geliri beklentileri aşarken, Amazon’un geliri beklentilerin altında kalınca hisseleri %10’a yakın değer kaybetti. Intel ise gelirinin azalmasına ve işten çıkarmalara gideceğini açıkladığından %27’nin üzerinde düştü. Öte yandan Apple’ın hisseleri, gelirinin tahminleri aşmasının ardından %1’in üzerinde değer kazandı.

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