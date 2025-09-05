DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,46 -0,7%
ALTIN
4.753,88 -1,35%
BITCOIN
4.555.565,98 -0,08%

New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi — Dow, S&P 500 ve Nasdaq Artışta

New York borsası, zayıf istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:16
New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi — Dow, S&P 500 ve Nasdaq Artışta

New York borsası istihdam verileri sonrası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de istihdam artışının geçen ay belirgin şekilde yavaşladığını gösteren verilerin faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Piyasa açılış bilgileri

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 45.708,08 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artarak 6.530,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kazançla 21.856,73 puana yükseldi.

İstihdam verileri ve iş gücü piyasası

Hafta boyunca açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı, ADP Özel Sektör İstihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri yatırımcılar tarafından değerlendirildi. Bugün açıklanan veriler, istihdam artışının geçen ay belirgin şekilde yavaşladığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed beklentileri ve politika ihtimalleri

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın 16-17 Eylül'de düzenlenecek FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına dair beklentileri kuvvetlendirdi. Ayrıca, Fed'in bu ay 50 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali de fiyatlamalara dahil oldu.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha önce verilerin istihdamın yavaşladığını göstermesi halinde faiz indirimi sinyali verdiğini hatırlatarak, ağustos verilerinin istihdam artışının hız kestiğine dair net işaretler sunduğunu belirtiyor. Ancak faiz indirimlerinin hızı ve boyutu konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Kurumsal gelişmeler

Kurumsal tarafta ise yarı iletken üreticisi Broadcom'un hisseleri, finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentileri aşması sonrası yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin Yönetim Kurulu'nun performans hedeflerine ulaşması şartıyla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde bir ödeme paketi teklif etmesi sonrası yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD İmalat Endeksi Ocak'ta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
2
ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin arttı, işsizlik %4,3'e çıktı
3
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor — Çeyrek 7 bin 223, Cumhuriyet 28 bin 777
4
Yapay Zeka ve Fintek Yatırımları 2024'te Hız Kazanacak
5
Faturasını böyle ödeyene 500 TL para iadesi var! Tek şart açıklandı
6
İstanbul ve Ankara Serbest Piyasa Döviz Kurları (Perşembe - Cuma)
7
New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi — Dow, S&P 500 ve Nasdaq Artışta

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire