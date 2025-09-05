New York Borsası İstihdam Verileriyle Yükseldi — Dow, S&P 500 ve Nasdaq Artışta

New York borsası istihdam verileri sonrası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de istihdam artışının geçen ay belirgin şekilde yavaşladığını gösteren verilerin faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Piyasa açılış bilgileri

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 45.708,08 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artarak 6.530,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kazançla 21.856,73 puana yükseldi.

İstihdam verileri ve iş gücü piyasası

Hafta boyunca açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı, ADP Özel Sektör İstihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri yatırımcılar tarafından değerlendirildi. Bugün açıklanan veriler, istihdam artışının geçen ay belirgin şekilde yavaşladığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed beklentileri ve politika ihtimalleri

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın 16-17 Eylül'de düzenlenecek FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına dair beklentileri kuvvetlendirdi. Ayrıca, Fed'in bu ay 50 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali de fiyatlamalara dahil oldu.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha önce verilerin istihdamın yavaşladığını göstermesi halinde faiz indirimi sinyali verdiğini hatırlatarak, ağustos verilerinin istihdam artışının hız kestiğine dair net işaretler sunduğunu belirtiyor. Ancak faiz indirimlerinin hızı ve boyutu konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Kurumsal gelişmeler

Kurumsal tarafta ise yarı iletken üreticisi Broadcom'un hisseleri, finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentileri aşması sonrası yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin Yönetim Kurulu'nun performans hedeflerine ulaşması şartıyla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde bir ödeme paketi teklif etmesi sonrası yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.