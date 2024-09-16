New York Borsası Karışık Kapatıldı: Faiz Kararları Bekleniyor

New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York Borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,55 artışla 41.622,08 puana yükseldi.

Endekslerdeki Değişim

S&P 500 endeksi %0,13 artışla 5.633,09 puana çıkarken, Nasdaq endeksi %0,51 azalışla 17.594,32 puana geriledi.

Fed, dört yıl aradan sonra faiz indirimine hazırlık yaparken, borsa investörleri karışık bir seyir izledi. Piyasa tahminlerine göre, Fed, mevcut %5,25-5,50 aralığındaki faiz oranlarını 18 Eylül itibarıyla düşürmeye başlaması kesin görülüyor. Ancak, indirimin miktarına ilişkin belirsizlikler sürmekte.

Piyasa Beklentileri

Para piyasaları, Bankanın 50 baz puanlık bir ilk adım atma ihtimalini %63, 25 baz puanlık bir indirim yapma ihtimalini ise %37 olarak değerlendiriyor. Analistler, çarşamba günü açıklanacak politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasalardaki yön belirlemede etkili olabileceğini vurguladı.

Senatörlerden Faiz İndirimi Çağrısı

Fed'in faiz kararı öncesinde, Elizabeth Warren ile birlikte 3 Demokrat senatör, Fed'e faiz oranlarını 75 baz puan indirmesi için çağrıda bulundu. Senatörlerin yazdığı mektupta, “Fed faiz oranlarını düşürmede aşırı temkinli davranırsa, ekonomimizi gereksiz yere resesyona sürüklenme riski ile karşı karşıya kalacaktır.” ifadesi yer aldı.

Diğer Gelişmeler

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,62'ye gerilerken, dolar endeksi 100,3 seviyesinde dengelendi. Ayrıca, bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin de yatırımcıların dikkatini çekeceği belirtildi. Yarın açıklanacak olan perakende satış verileri, sanayi üretimi, konut başlangıçları ve işsizlik maaşı başvuruları gibi verilerin yakından takip edileceği aktarıldı.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal sektörde, Apple'ın hisseleri, yeni iPhone 16 modeline olan talebin beklenenden düşük olması nedeniyle %2,8 değer kaybetti. Ayrıca, Trump Media hisseleri, eski Başkan Donald Trump'a yönelik bir "suikast girişimi" olduğu iddialarının ardından %3,8 düştü.