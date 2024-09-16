DOLAR
34,01 -0,1%
EURO
37,84 0,04%
ALTIN
2.824,36 -0,11%
BITCOIN
1.967.997,07 -0,26%

New York Borsası Karışık Kapatıldı: Faiz Kararları Bekleniyor

New York borsasında karışık bir kapanış yaşandı. Dow Jones yükselirken Nasdaq geriledi, faiz indirimleri gündemde.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 23:34
New York Borsası Karışık Kapatıldı: Faiz Kararları Bekleniyor

New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York Borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,55 artışla 41.622,08 puana yükseldi.

Endekslerdeki Değişim

S&P 500 endeksi %0,13 artışla 5.633,09 puana çıkarken, Nasdaq endeksi %0,51 azalışla 17.594,32 puana geriledi.

Fed, dört yıl aradan sonra faiz indirimine hazırlık yaparken, borsa investörleri karışık bir seyir izledi. Piyasa tahminlerine göre, Fed, mevcut %5,25-5,50 aralığındaki faiz oranlarını 18 Eylül itibarıyla düşürmeye başlaması kesin görülüyor. Ancak, indirimin miktarına ilişkin belirsizlikler sürmekte.

Piyasa Beklentileri

Para piyasaları, Bankanın 50 baz puanlık bir ilk adım atma ihtimalini %63, 25 baz puanlık bir indirim yapma ihtimalini ise %37 olarak değerlendiriyor. Analistler, çarşamba günü açıklanacak politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasalardaki yön belirlemede etkili olabileceğini vurguladı.

Senatörlerden Faiz İndirimi Çağrısı

Fed'in faiz kararı öncesinde, Elizabeth Warren ile birlikte 3 Demokrat senatör, Fed'e faiz oranlarını 75 baz puan indirmesi için çağrıda bulundu. Senatörlerin yazdığı mektupta, “Fed faiz oranlarını düşürmede aşırı temkinli davranırsa, ekonomimizi gereksiz yere resesyona sürüklenme riski ile karşı karşıya kalacaktır.” ifadesi yer aldı.

Diğer Gelişmeler

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,62'ye gerilerken, dolar endeksi 100,3 seviyesinde dengelendi. Ayrıca, bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin de yatırımcıların dikkatini çekeceği belirtildi. Yarın açıklanacak olan perakende satış verileri, sanayi üretimi, konut başlangıçları ve işsizlik maaşı başvuruları gibi verilerin yakından takip edileceği aktarıldı.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal sektörde, Apple'ın hisseleri, yeni iPhone 16 modeline olan talebin beklenenden düşük olması nedeniyle %2,8 değer kaybetti. Ayrıca, Trump Media hisseleri, eski Başkan Donald Trump'a yönelik bir "suikast girişimi" olduğu iddialarının ardından %3,8 düştü.

İLGİLİ HABERLER

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapış kapış satılan otomobiller listesi! O araçlar rekor kırdı
2
Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Son Durum
3
Bakan Uraloğlu, Türk Telekom CEO'sunun Babasının Cenaze Törensinde Bulundu
4
IBAN'dan para gönderenlere acil duyuruldu! Bayram öncesi bilmeyen yandı
5
Garanti Bankası müşterileri dikkat! Bunu yapanlara 25.000 TL ödeme kesinleşti
6
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
7
New York Borsası Karışık Kapatıldı: Faiz Kararları Bekleniyor

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor