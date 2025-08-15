DOLAR
New York Borsası Karışık Seyirde: Dow Jones Yükseldi, S&P 500 ve Nasdaq Düştü

New York borsası jeopolitik gelişmeler ve makro verilerle karışık kapandı; Dow Jones yükseldi, S&P 500 ve Nasdaq geriledi, tüketici güveni düştü.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:48
New York Borsası Karışık Seyirle Haftayı Kapattı

Kapanış Özeti

New York borsası, jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik verilerin etkisiyle haftanın son işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 44.946,12 puana yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 6.449,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 azalarak 21.622,98 puana geriledi.

Jeopolitik Odak: Alaska Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki Alaska görüşmesi piyasaların odağındaydı. Analistler, görüşmeden çıkacak sonuçların jeopolitik dengeye ışık tutmasını beklerken, tarafların anlaşmazlık yaşaması halinde jeopolitik tansiyonun yeniden yükselme ihtimaline dikkat çekti.

Ticaret Politikaları ve Yarı İletken Tarifeleri

Trump, Alaska'ya giderken uçakta yaptığı açıklamada, yarı iletken ithalatına yönelik tarifeleri gelecek haftalarda açıklayacağını yineledi. Trump yönetiminin ticaret politikalarının ekonomi üzerindeki etkileri makro verilerde takip edilirken, bu açıklamalar yatırımcı dikkatini canlı tuttu.

Makroekonomik Veriler

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta 58,6'ya düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Enflasyon endişelerinin artmasıyla tüketici güveni, dört ayın ardından ilk kez düşüş kaydetti. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta %4,5'ten %4,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise %3,4'ten %3,9'a yükseldi.

Ayrıca veriler, temmuz ayında tüketici harcamalarının arttığını gösterdi: perakende satışlar temmuzda %0,5 artış kaydetti. Ülkede ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda %0,4 ile beklentilerin üzerinde artarken, ihracat fiyat endeksi %0,1 yükseldi. Sanayi üretimi ise temmuzda beklentilerin aksine %0,1 düşüş gösterdi.

Para Politikası Görünümü

Para politikası cephesinde, Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi ile gevşeme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi bir miktar zayıflasa da varlığını korudu. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kalıcı fiyat baskılarının artıp artmadığını görmek için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediğini belirtti.

Kurumsal Gelişmeler

Piyasalarda öne çıkan hisseler arasında, ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, Trump yönetiminin hükümetin şirkette hissedar olması için görüşmeler yürüttüğüne dair haberler sonrası %2,9 artış gösterdi. Sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri, Berkshire Hathaway'in şirkette büyük miktarda hisse alımı yaptığını açıklamasının ardından yaklaşık %12 yükseldi. Öte yandan yarı iletken ekipman üreticisi Applied Materials'ın hisseleri, mevcut çeyreğe ilişkin beklentilerin zayıf gelmesiyle %14,1 değer kaybetti.

