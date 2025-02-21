New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı: Dow Jones 200 Puandan Fazla Düştü

New York borsası, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izleyerek açıldı. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde kayıp yaşadı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:06
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı: Dow Jones 200 Puandan Fazla Düştü

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık bir seyir ile başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,62 azalarak 43.901,56 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 6.113 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artışla 19.996,47 puana yükseldi.

ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizlikleri, açılışta pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari politikalarının mevcut ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine dair endişelerin, ana gündem maddelerinden olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün ABD'de makroekonomik veri gündemi, yatırımcıların odağında. İmalat sanayisi ve hizmet sektörü PMI verileri ile tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarına ilişkin veriler takip edilecektir.

Kurumsal tarafta ise Aralık 2024'te üst yöneticisi silahlı saldırıda öldürülen UnitedHealth’in hisseleri, ABD Adalet Bakanlığı'nın şirketin Medicare faturalama uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlattığı haberi sonrasında yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

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