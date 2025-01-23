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New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı: Dow Jones Yükseldi, S&P 500 ve Nasdaq Düştü

New York borsası karışık bir açılış yaptı. Dow Jones yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:07
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı: Dow Jones Yükseldi, S&P 500 ve Nasdaq Düştü

New York borsası, yeni güne karışık bir seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artışla 44.184,69 puana ulaştı. Ancak diğer endeksler düşüş gösterdi; S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalarak 6.076,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 19.908,36 puana geriledi.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler, şirket bilançoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları, yatırımcıların odağında bulunuyor. Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Ocak ile biten haftada 223 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, işsizlik maaşı başvurularının, soğuyan ancak gücünü koruyan bir iş gücü piyasasına işaret etmeye devam ettiğini belirtti.

Politikada ise, ABD Başkanı Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere yönelik belirsizlik devam ederken, dikkatler Trump'ın Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda çevrim içi yapacağı açıklamalara çevrildi.

Kurumsal tarafta ise, GE Aerospace’in hisseleri, şirketin bu yıl için beklentilerin üzerinde kar tahmini yapmasının ardından yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. American Airlines’ın hisseleri ise, şirketin bu yıla ilişkin kar tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 7'yi aşkın düşüş kaydetti.

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