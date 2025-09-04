DOLAR
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı: Özel Sektör İstihdamı Ağustosta Beklentilerin Altında

New York borsası, özel sektör istihdamının ağustosta beklentilerin altında kalmasıyla karışık açıldı; iş gücü ve dış ticaret verileri, Fed beklentilerini etkiliyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:18
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı: Özel Sektör İstihdamı Ağustosta Beklentilerin Altında

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD'de özel sektör istihdamının ağustosta beklentilerin altında kalmasının ardından güne karışık bir seyirle başladı. Piyasalar, iş gücü verileri ve dış ticaret rakamlarını yakından takip ediyor.

Piyasa açılışı ve endeksler

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalışla 45.204,87 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 6.456,6 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artarak 21.539,91 puana çıktı.

İşgücü verileri işsizlik ve istihdam göstergeleri

Ülkede dün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisi iş gücü talebinde azalmaya işaret etmişti; bugün gelen veriler de iş gücü piyasasındaki büyümenin yavaşladığını gösterdi. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca, tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde artarken, Fed'in takip ettiği göstergelerden biri olan birim emek maliyeti ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 artarak tahminlerin altında kaldı.

Fed beklentileri ve piyasa yansımaları

Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelen zayıf iş gücü göstergelerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceği beklentilerini desteklediğini belirtiyor.

Ticaret dengesi ve siyasi gelişmeler

Ticaret cephesinde, ülkenin dış ticaret açığı temmuzda yüzde 32,5 artışla 78,3 milyar dolara ulaştı ve dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Federal Temyiz Mahkemesinin tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyarak hızlı şekilde bozulmasını talep etti.

Kurumsal haberler

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un hisseleri, gelir tahmininin piyasa beklentilerini karşılamaması sonrası yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan ABD'li giyim firması American Eagle Outfitters'ın hisseleri, oyuncu Sydney Sweeney ile yapılan işbirliğinin talebi artırması ve şirketin üçüncü çeyrek satışlarının tahminlerin üzerinde olacağını öngörmesinin ardından yüzde 32'nin üzerinde yükseldi.

