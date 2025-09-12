New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı — Nasdaq Rekor Kırdı

New York borsası haftayı karışık tamamladı; Dow gerilerken, S&P hafif düştü, Nasdaq rekor tazeledi. Fed beklentileri, siyasi gelişmeler ve makro veriler piyasaları etkiledi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:46
New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,59 azalarak 45.834,22 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 6.584,29 puana indi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,44 artışla 22.141,10 puan oldu ve kapanış rekorunu tazeledi.

Piyasa Kapanışı

Dün yayımlanan enflasyon ve iş gücü verilerinin ardından endekslerde rekor seviyelerin görüldüğü pay piyasalarında bugün karışık seyir izlendi.

Fed Beklentileri ve Siyasi Gelişmeler

Analistler, tüketici enflasyonundaki hızlanmanın ılımlı seyrettiğine dikkati çekerek, iş gücü piyasasına yönelik risklerin sürmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini haftaya en az 25 baz puan düşüreceğine kesin gözle bakılıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimine ilişkin yasal süreç sürerken, Trump yönetimi dün temyiz mahkemesine başvurarak alt mahkemenin Cook’un görevde kalmasına izin veren kararının, Fed toplantısı öncesinde durdurulmasını talep etti.

Ayrıca ülke basınında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelebilecek muhtemel isimlerle görüşmeler yaptığına yönelik haberler yer aldı.

Makro Veriler ve Şirket Haberleri

Makroekonomik veri tarafında, Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde 55,4 ile mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi de ülke ekonomisine ilişkin 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 1,9'dan yüzde 1,4'e çekerken, işsizlik oranına dair beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Öte yandan ABD medyasında, Federal Ticaret Komisyonunun Amazon ve Google'ın reklam fiyatlandırma süreçlerine dair inceleme yürüttüğü haberi yer aldı. Amazon'un hisseleri yüzde 1'e yakın düşerken, Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yatay seyir izledi.

