New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasına dair süregelen endişelerin gölgesinde haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybederek %0,91 azalışla 37.965,60 puana indi. S&P 500 endeksi ise %0,23 gerileyerek 5.062,25 puana düşerken, Nasdaq endeksi %0,10 artışla 15.603,26 puana çıktı.

Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası, piyasalarda belirsizlik oluşturmaya devam ederken, başlangıçta sabah saatlerinde duyulan bazı olumlu haberler, yatırımcılar arasında kısa süreli bir iyimserlik yarattı. Ancak bu iyimserlik uzun sürmedi ve Beyaz Saray'ın söz konusu haberleri yalanlaması sonrası endeksler tekrar düşüşe geçti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı %34'lük gümrük vergisini geri çekmemesi durumunda, bu ülkeye %50 ek tarife uygulanacağını bildirdi. Ayrıca, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile yaptığı görüşmede, İşiba'nın tarifeleri müzakere etmek için üst düzey bir ekip göndereceğini aktardı.

Tarifelerin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeler sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,22 seviyesine çıktı. Tarifelere dair yaşanan gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonu kontrol altında tutmanın Fed'in önceliği olması gerektiğini vurguladı.

Analistler, ABD'deki enflasyonun seyrine dair daha fazla bilgi için perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yakından izleneceğini belirtti.