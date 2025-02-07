DOLAR
35,94 -0,15%
EURO
37,35 -0,06%
ALTIN
3.294,34 -0,01%
BITCOIN
3.464.694,47 0,35%

New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı: Dow Jones Düşerken S&P 500 ve NASDAQ Yükseldi

New York borsası, tarım dışı istihdam verisi öncesi karışık bir kapanış yaptı. Dow Jones 120 puan düştü, S&P 500 ve NASDAQ ise yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:30
New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı: Dow Jones Düşerken S&P 500 ve NASDAQ Yükseldi

New York borsası, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kaybederek %0,28 azalışla 44.747,70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi %0,35 artışla 6.082,52 puana ve NASDAQ endeksi %0,51 artarak 19.791,99 puana çıktı. ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasası ile şirket bilançoları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artışla 219 bine yükseldi. Bu rakam, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın iş gücü piyasası koşullarındaki istikrarlı gevşemeyi gösterdiğini aktardı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,2 ile beklentilerin altında arttı. Ayrıca, birim emek maliyeti de geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3 yükseldi. Bu dönemde %3,4 artış bekleniyordu. Öte yandan, birim emek maliyeti geçen yılın üçüncü çeyreğinde %0,5 yükselmişti.

Analistler, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin iş gücü piyasası ve Fed'in para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu sağlaması açısından önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ile düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamı sağlamak adına Fed'in faiz indirimlerine devam etme olanağını ifade etti.

Kurumsal tarafta ise Honeywell’in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin satış ve kar tahminlerinin düşük gelmesinin ardından %5,6 değer kaybetti. Ford’un hisseleri de elektrikli araç ve yazılım operasyonlarında 5,5 milyar dolarlık zarar öngörülmesinin ardından %7,5 düştü. Qualcomm hisseleri, yöneticilerin patent lisanslama işinde bu yıl satış artışı beklemediklerini açıklamasının ardından %3,7 geriledi.

Öte yandan, ilaç üreticisi Eli Lilly’nin hisseleri, şirketin karının piyasa beklentilerini aşmasıyla %3,3 değer kazandı. Philip Morris’in hisseleri ise güçlü finansal sonuçların etkisiyle %10,9 yükseldi. Piyasa kapanmadan sonra bilançoları açıklanacak olan Amazon’un hisseleri ise %1,1'lik bir yükseliş kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amazon'un Dördüncü Çeyrek Satışları ve Karı Artış Gösterdi
2
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı
3
Su Verimliliği Seferberliği İki Yaşında: Önemli Gelişmeler ve Projeler
4
İnşaat Sektörü 2025'te Yeşil Dönüşümü Hedefliyor
5
ABD'de DOGE'nin Hazine Bakanlığı'nın Ödeme Sistemlerine Erişimi Sınırlı
6
SPK, İki Şirketin Halka Arzını Onayladı: Balsu Gıda ve Bulls Girişim Sermayesi
7
Başkan Baran, Sağlık Turizmi İçin Direkt Uçuşların Gerekliliğini Vurguladı

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!