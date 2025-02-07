New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı: Dow Jones Düşerken S&P 500 ve NASDAQ Yükseldi

New York borsası, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kaybederek %0,28 azalışla 44.747,70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi %0,35 artışla 6.082,52 puana ve NASDAQ endeksi %0,51 artarak 19.791,99 puana çıktı. ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasası ile şirket bilançoları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artışla 219 bine yükseldi. Bu rakam, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın iş gücü piyasası koşullarındaki istikrarlı gevşemeyi gösterdiğini aktardı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,2 ile beklentilerin altında arttı. Ayrıca, birim emek maliyeti de geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3 yükseldi. Bu dönemde %3,4 artış bekleniyordu. Öte yandan, birim emek maliyeti geçen yılın üçüncü çeyreğinde %0,5 yükselmişti.

Analistler, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin iş gücü piyasası ve Fed'in para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu sağlaması açısından önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ile düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamı sağlamak adına Fed'in faiz indirimlerine devam etme olanağını ifade etti.

Kurumsal tarafta ise Honeywell’in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin satış ve kar tahminlerinin düşük gelmesinin ardından %5,6 değer kaybetti. Ford’un hisseleri de elektrikli araç ve yazılım operasyonlarında 5,5 milyar dolarlık zarar öngörülmesinin ardından %7,5 düştü. Qualcomm hisseleri, yöneticilerin patent lisanslama işinde bu yıl satış artışı beklemediklerini açıklamasının ardından %3,7 geriledi.

Öte yandan, ilaç üreticisi Eli Lilly’nin hisseleri, şirketin karının piyasa beklentilerini aşmasıyla %3,3 değer kazandı. Philip Morris’in hisseleri ise güçlü finansal sonuçların etkisiyle %10,9 yükseldi. Piyasa kapanmadan sonra bilançoları açıklanacak olan Amazon’un hisseleri ise %1,1'lik bir yükseliş kaydetti.