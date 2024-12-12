New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı; Nasdaq 20 Bin Puanı Aştı

New York borsası, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalışla 44.148,56 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 artışla 6.084,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,76 kazançla 20.033,61 puana yükseldi.

Kapanışta rekor kıran Nasdaq endeksi, ilk kez 20 bin puanın üzerine çıktı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son faiz kararı öncesinde önemli veri setlerinden biri olan enflasyon, beklentilere paralel geldi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterirken, bu rakamlar beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Ayrıca, çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış kaydetti.

Enflasyon verileri sonrasında para piyasasında Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 95 olarak değerlendirildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,27 seviyesine yükseldi.

Analistler, manşet enflasyondaki artışın Fed'i gelecek hafta üçüncü kez faiz indirimine gitmekten vazgeçirmeyecek kadar yüksek olmadığını vurguladı. Ayrıca, ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Kurumsal tarafta önemli gelişmeler yaşandı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri rekor seviyeye yükselerek yüzde 5,9 değer kazandı ve 424,77 dolara çıktı. Tesla CEO'su Elon Musk tarafından desteklenen Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından hisselerinin değeri yüzde 66'dan fazla arttı.

Diğer yandan, Google'ın tanıttığı yeni kuantum çipi "Willow" ile yükselişe geçen Alphabet'in hisseleri de yüzde 5,5 değer kazandı.