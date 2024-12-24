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New York Borsası Noel Öncesi Yükseldi

New York borsası, Noel tatili öncesi işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones %0,16, S&P 500 %0,73, Nasdaq ise %0,95 değer kazandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 00:37
New York Borsası Noel Öncesi Yükseldi

New York Borsası Noel Öncesi Yükselişle Kapandı

New York borsası, Noel tatili öncesi haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 42.906,95 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 artışla 5.974,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kazançla 19.757,58 puana yükseldi.

Ülkede zayıf gelen ekonomik verilere karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasalarında pozitif seyir izlendi. Bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık 8,1 puan azalışla 104,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ayrıca, ABD'de dayanıklı mal siparişleri de kasımda yüzde 1,1 ile beklenenden fazla azaldı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısından çıkan mesajlar doğrultusunda, bankanın gelecek yıl yapacağı faiz indirimlerinin büyüklüğü yatırımcılar tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59'a yükseldi.

Analistler, Noel tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının salı günü erken kapanış yapacağını ve çarşamba günü kapalı olacağını belirterek, piyasalarda bu hafta işlem hacminin zayıf olmasının beklendiğini kaydetti.

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