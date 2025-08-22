New York Borsası Powell'ın Jackson Hole Konuşması Öncesi Yükselişle Açıldı
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Piyasa Açılışı
Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,63 artışla 45.069,16 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artışla 6.388,74 puana çıkarken, Nasdaq endeksi 21.100,73 puan ile yatay seyretti.
Yatırımcı Beklentileri ve Para Piyasaları
Yatırımcıların odağı, sempozyumdan gelecek mesajlar ve Powell'ın sözleriyle bankanın izlenecek adımlarına dair ipuçları oldu. Analistler, Powell'ın açıklamalarının eylül ayına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynayabileceğini vurguladı.
Powell'ın konuşması öncesindeki para piyasası fiyatlamaları, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 70'e gerilediğini gösterirken, yıl sonuna kadar toplamda iki indirim beklentisi korunuyor.
ABD'de ağustos ayı başında açıklanan istihdam verilerinin zayıf gelmesi ve enflasyon verilerinin fiyat artışlarının şimdilik sınırlı kaldığını göstermesinin ardından, eylülde faiz indirimi beklentileri daha önce artış göstermişti.